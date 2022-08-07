بنجلاديش أحد أسرع اقتصادات العالم نموا ترفع أسعار الوقود بنحو 50%

أفادت قناة الشرق السعودية، مساء السبت، بأن بنجلاديش رفعت أسعار الوقود بنحو 50%، وفق ما نقلته عن وكالة رويترز.

ووفق تقرير الشرق السعودية، يعد اقتصاد بنجلاديش الذي يبلغ حجمه 416 مليار دولار أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم منذ سنوات.

لكن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى زيادة فاتورة الواردات، ما أجبر الحكومة على السعي للحصول على قروض من الوكالات العالمية بما في ذلك صندوق النقد الدولي، وفق قناة الشرق السعودية.

وقالت وزارة الطاقة والموارد المعدنية في بنجلاديش بيان إن سعر البنزين ارتفع 51.2% إلى 130 تاكا (1.38 دولار) للتر وبنزين 95 أوكتان 51.7% إلى 135 تاكا والسولار والكيروسين 42.5%.

وأضافت الوزارة أن زيادة أسعار الوقود كان لا بد منها نظرا لظروف السوق العالمية.

وأشار إلى أن شركة بترول بنجلاديش التي تديرها الدولة تكبدت خسائر تزيد عن ثمانية مليارات تاكا (85 مليون دولار) في مبيعات النفط في الأشهر الستة حتى يوليو.