بنتا ميد ترصد مليارى جنيه لإنشاء مستشفى بالشروق

■ عبدالعاطى: 1200 سرير طاقة منتظرة وضخ 450 مليونًا للتجهيزات المبدئية كتب - شريف عمر:ترصد شركة بنتا ميد الطبية استثمارات بقيمة مليارى جنيه، لإنشاء مستشفى متكامل بطاقة 1200 سرير بمنطقة الشروق.وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى، وأحد المؤسسين، إن الشركة تخطط منذ فترة للتوسع بقطاع الر

■ عبدالعاطى: 1200 سرير طاقة منتظرة وضخ 450 مليونًا للتجهيزات المبدئية

كتب – شريف عمر:

ترصد شركة بنتا ميد الطبية استثمارات بقيمة مليارى جنيه، لإنشاء مستشفى متكامل بطاقة 1200 سرير بمنطقة الشروق.

وقال محمد عبدالعاطى، المدير المالى، وأحد المؤسسين، إن الشركة تخطط منذ فترة للتوسع بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية، فى ظل النقص الواضح فى المستشفيات بالنسبة لعدد السكان.

وأشار عبدالعاطى، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إلى أن الشركة اشترت قطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بقيمة إجمالية 75 مليون جنيه، وحصلت على التراخيص اللازمة من وزارتى الصحة والإسكان، وتعاقدت مع أحد الكيانات الفرنسية المتخصصة فى تأسيس وتصميم المستشفيات، تمهيدًا لإعداد تصميمات المستشفى المنتظرة.

و«بنتا ميد» هى شركة قابضة مؤسسة عبر مجموعة من الأطباء ورجال الأعمال، وتملك حاليًا مستشفى الجولف بمنطقة مصر الجديدة، بطاقة 42 سريرًا، و9 أسرة بغرفة الرعاية المركزة.

ولفت عبدالعاطى إلى أنه تم بدء أعمال تجهيز قطعة الأرض تمهيدا لبدء الإنشاءات خلال العام الحالى، بتكلفة أولية 250 مليون جنيه تشمل المبانى، و200 مليون أخرى لاستيراد المعدات والأجهزة الطبية للتشغيل المبدئى، مؤكدًا اعتماد الشركة على السيولة والموارد الذاتية للمؤسسين فى تدبير التمويلات اللازمة للمستشفى.

وأكد أن الشركة تسعى لافتتاح المستشفى الجديدة بكامل طاقته بحلول عام 2023، موضحاً أن بنتا ميد ستؤسس شركة تابعة تختص بإدارة المستشفى.

وقال عبدالعاطى إن الشركة تتفاوض حالياً مع ملاك عدد من مراكز الأشعة والتحاليل العاملة فى السوق المحلية، للدخول ضمن هيكل ملكية المستشفى الجديد، وما زالت المفاوضات مستمرة ولم يتم التوصل لقرار نهائى حتى الآن.

يشار إلى أن وزارة الصحة قررت منذ أسبوعين إغلاق مستشفى الجولف لوجود مخالفات جسيمة، تهدد حياة المرضى، وهو ما علّق عليه بالقول إن إدارة المستشفى أزالت كل المخالفات، وخاطبت الوزارة لإلغاء قرار الإغلاق، مستبعداً تأثر خطط التوسع بالتطورات الأخيرة.

ونوه بأن مستشفى الجولف حصل على 80 مليون جنيه من الهيئة العامة للتأمين الصحى خلال العام الماضى نظير تقديم خدمات علاجية للطلاب، ما يعنى جودة الخدمة المقدمة.

وتشهد السوق المصرية نشاطًا فى تأسيس المستشفيات الجديدة أو الاستحواذ على القائمة، وكانت شركة أبراج كابيتال الإماراتية أكثر النشطين فى المجال عبر الاستحواذ على مجموعة مستشفيات كليوباترا، النيل بدارى، الشروق، والقاهرة التخصصى، بالإضافة لمؤسسة NMC الإماراتية التى دخلت فى شراكة مع الاميدا القابضة المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولى، بجانب شركة علاج السعودية التى تملك 9 مستشفيات فى مصر حاليا.