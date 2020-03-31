بناءً على طلب «هيكل».. «الزراعة» تطهر مبنى وزارة الإعلام

قامت وزارة الزراعة بتطهير مبنى وزارة الإعلام ومكتب الوزير والمركز الإعلامي التابع للوزارة، بناءً على طلب من الوزير أسامة هيكل.

وقامت هيئة الخدمات البيطرية بتوجيه من وزير الزراعة السيد القصير، حيث قامت اليوم مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتنفيذ المهمة.

وقدم أسامة هيكل وزير الاعلام الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرها السيد القصير على جهود الوزارة في مجال تطهير المؤسسات الحكومية والإعلامية للوقاية من فيروس كورونا.

وقامت أجهزة وزارة الزراعة بتطهير حوالي 8 آلاف منشأة حكومية في 27 محافظة خلال أسبوعين.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بإجمالي المنشآت الحكومية التي قامت الهيئة بتطهيرها من فيروس كورونا.. وجاء في التقرير أنه تم تطهير حوالي 7538 منشأة حكومية في 27 محافظة وذلك حتي أمس الاثنين.

وقال القصير في تصريحات له إنه وجه بتسخير جميع معدات الوزارة مجانا لتطهير المنشآت الحكومية في المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لكافة أجهزة الدولة بالتعاون في مكافحة فيروس كورونا.