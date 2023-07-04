بميزانية 2021 - 2022.. كيف استجابت برامج الحماية الاجتماعية للمتغيرات الاقتصادية؟ (جراف)

شهدت برامج الحماية الاجتماعية العام المالي 2021 – 2022، تغيرات واضحة على صعيد ما تم تحقيقه فعليا، مقارنة بالمستهدفات التي كانت موضوعة بموازنة نفس العام، متأثرة بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. وفقا لما أظهره الحساب الختامي للعام المالي المذكور، والذي صدق عليه مجلس النواب، ونشرته وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني مؤخرا.

وكانت الزيادة الأكبر من نصيب بنود دعم السلع التموينية والتي ارتفعت عن ما كان مستهدفا بقيمة 10 مليارات جنيه، لتستقر عند 96.8 مليار جنيه بنهاية العام، كما ارتفع دعم المواد البترولية بقيمة 41 مليار جنيه، ليستقر عند 59.6 مليار جنيه.

وسجلت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين انخفاضا قيمته 3 مليارات جنيه، لتستقر بنهاية العام المالي عند 358.2 مليار جنيه، بينما استقر بند مزايا الأمان الاجتماعي، ومخصصات تكافل وكرامة 19.2 مليار جنيه بنهاية العام، وفقا للمستهدفات الأولية، وبالمثل جاء دعم نقل الركاب مسجلا 1.8 مليار جنيه.

وسجلت مخصصات التغذية، وشراء الأدوية، والمستلزمات الطبية زيادات طفيفة بواقع 2 مليار ، و3 مليارات، و2 مليار جنيه على الترتيب، حيث استقر الأول عند 7.7 مليار جنيه، والثاني عند 15.8 مليار جنيه، والثالث عند 4.6 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية المصرية إن الانخفاض في المحقق الفعلي لمخصصات الأجور يعكس قدر من التحوط في ضوء الأزمات العالمية، بما يتيح فرصة لرفع الأعباء عن كاهل دخول المواطنين.

وأرجعت استقرار مخصصات الأمان الاجتماعي إلى رؤيتها كفاية تلك المبالغ عند هذه المستويات، والتركيز على رفع كفاءتها من خلال العمل على تطوير آليات تحديد حجم المستفيدين الحاليين، والنهوض بآليات صرف هذه المخصصات.

وأرجعت قفزة دعم المواد البترولية إلى الأثر المباشر للحرب في أوروبا وما نتج عنها من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية خاصة المواد البترولية، حيث تعتمد مصر على الاستيراد من روسيا وأوكرانيا، كما نسبت زيادة مخصصات التغذية إلى زيادة أعداد المستفيدين من طلبة المدارس من برامج التغذية المدرسية، والتغذية للمستشفيات، وزيادات أسعار المواد الغذائية مؤخرا.

وقالت إن ارتفاع مخصصات شراء الأدوية يرجع إلى استمرار الجهود لمساندة القطاع الصحي للتصدي لفيروس كورونا.