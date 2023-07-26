بموكب زهور على طول الكورنيش.. انطلاق احتفالات العيد القومي الـ 71 للإسكندرية (صور)

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الـ71، التى نظمتها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بقيادة الدكتورة إيمان شرف بالتنسيق مع جميع الجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة، وذلك في موكب مهيب علي طول الكورنيش من المنتزة وحتي رأس التين، ضم جميع الجهات والقيادات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وهنأ الشريف شعب الإسكندرية وشعب مصر العظيم باحتفالات العيد القومي الـ 71 لمحافظة الإسكندرية والتي تتوافق مع احتفالات ثورة 23 يوليو المجيدة، موضحا أن المحافظة دائما تحرص على إقامة العديد من الفعاليات لإسعاد شعب الإسكندرية وزائريها، مشيراً إلى أن الاحتفالات ستستمر علي مدار عدة أيام.

وأكد اللواء محمد الشريف أن العيد القومي للمحافظة من أهم وأقوى المناسبات الخاصة بمدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقدم الشكر لجميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم احتفالات العيد القومي، مشيداً بجهودهم في إخراج الاحتفالات بهذا الشكل المشرف الذي يليق بالإسكندرية.

شملت الفعاليات إنطلاق مواكب عربات الزهور علي طول الكورنيش، وتقديم عروض عسكرية متنوعة، وعروض ثقافية واستعراضية وفنية، وإنطلاق قوافل متكاملة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، والوقوف في عدة محطات لتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتواجد المحافظ وسط المواطنين بعدة محطات علي طول الكورنيش شملت شاطيء ذوي الهمم بالمندرة، ومنطقة بئر مسعود، والجندي المجهول بالمنشية، وهنأ المواطنين بعيد الإسكندرية القومي، كما رحب بجميع المصطافين وضيوف الإسكندرية.

شهدت الاحتفالات؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وحسام الدين الإمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية والشعبية، والمجتمع المدنى.