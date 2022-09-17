«بموكب زفاف».. ضبط المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بقيادة سياراتهم برعونة، وتعريض حياة المواطنين للخطر في أحد المحاور المرورية بمحافظة القاهرة ، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة 3 من قائدي السيارات سياراتهم برعونة، وأداء حركات استعراضية بالطريق، أثناء سيرهم بموكب عُرس بأحد المحاور المرورية في محافظة القاهرة.

وتسبب أداء المتهمين في تعطيل الحركة المرورية معرضين سلامتهم والآخرين للخطر.

وأمكن للأجهزة الأمنية تحديد السيارات وقائديهم، وعقب تقنين الإجراءات ضبطتهم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.