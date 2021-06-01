بموسم الصيف.. مرسى مطروح تعلن فرص عمل لمنقذين في الشواطئ بمرتبات مجزية

من سن 18 إلى 40 سنة

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح إنه تم الإعلان عن حاجة العمل لمنقذين للعمل بالشواطئ العامة من سن 18 إلى 40 سنة بمرتبات مخزية للعمل في موسم الصيف .

وأشار إلى أنه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح انطلقت الدورة التدريبية للاتحاد المصري للغوص والانقاذ لتدريب شباب مطروح علي الإنقاذ علي الشواطئ العامة ضمن مبادرة “مصر بلا غرقي” .

وأكد جاب الله أن الدورة التدريبية مدتها 3 أيام جزء نظري وتم تنظيم ورشة عمل بمكتبة مصر العامة والجزء الثاني عملي لتدريب الشباب علي الإنقاذ والسباحة بشاطئ مطروح العام .

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه سيتم تصفية الشباب المتقدمين الذين اجتازوا التدريب لمنحهم كارنية وشهادة معتمدة وثم يتم توزيعهم علي الشواطئ العامة للعمل بها .

رئيس مدينة مرسي مطروح استعدادات مكثفة للصيف برفع كفاءة الشواطئ

كما أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح مؤخراً عن استمرار رفع كفاءة شواطئ مطروح العام والليدو والفيروز بباب البحر في إطار الاستعدادات المكثفة والعاجلة لاستقبال موسم الصيف لتكون المدينة في أبهي صورها.

وأشار إلى أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب المحافظ بتكثيف اعمال رفع كفاءة الشواطئ ورصف الشوارع والنظافة العامة والتشجير استعدادا لموسم الصيف.



