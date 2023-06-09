بموافقة «الرقابة المالية».. «بيت التأمين المصري السعودي» تدشن منصتها الإلكترونية

أطلقت شركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة إحدى شركات مجموعة سلامة الإماراتية والشركة الإسلامية العربية للتأمين، موقعها الإلكتروني الجديد على شبكة الإنترنت، في خطوة تستهدف تعزيز تواجدها محليًا، ومواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

وقال محمد عبد المولى؛ العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، إن إطلاق الشركة موقعها الإلكتروني يأتي كخطوة لوضع الشركة في المكانة التي تستحقها على خريطة سوق التأمين المصرية.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت الموقع الإلكتروني للشركة، في إطار الضوابط التي حددتها، والتي تلزم كل المتعاملين في نشاط التأمين أفرادًا وشركات، بالحصول على موافقتها لأي تغطية أو إعلان أو موقع إلكتروني قبل الإفصاح عنها؛ حماية للمتعاملين وحملة الوثائق.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة في شكله الجديد يحتوي على خدمات وحلول ومواصفات فنية عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، تعتمد على استخدام وسائل تكنولوجية معروفة، لافتًا إلى أن الموقع الإلكتروني يمكن الدخول عليه من هنا.

وأوضح العضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي – سلامة، أن الموقع الإلكتروني للشركة يحتوي على تعريف بالشركة ونشأتها ومسيرة عملها والإنجازات التي حققتها خلال أكثر من 20 عامًا، بالإضافة إلى استعراض للمنتجات التأمينية والخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء.

وبيّن أن الشركة اهتمت بملف التعويضات لأنه من العناصر الهامة التي يقيس من خلالها العميل جودة الخدمة، كما أن أغلب التساؤلات تتركز بشكل كبير عليها، ولذلك خصصت الشركة قسمًا خاصًا للتعويضات على الموقع الإلكتروني للشركة، ويتضمن كل ما يشغل بال العميل، وإجابات عن كافة التساؤلات التي يطرحها، وكيفية التعامل مع أي حادث للحصول على التعويض في أسرع وقت بمجرد الانتهاء من استكمال المستندات.

وأفاد بأن إرفاق دليل حماية المستهلك على الموقع الإلكتروني، جاء من منطلق الشفافية والنزاهة وتوجيهات هيئة الرقابة المالية، حتى يتمكن العميل من الاطلاع على كل الحقوق والواجبات في ضوء الإستراتيجية التي تتبعها الهيئة لحماية حقوق المتعاملين.

وختم أن مسيرة التطوير بدأت في الشركة ولن تنتهي، خاصة وأن الهدف الرئيس للشركة؛ تلبية احتياجات العميل وتوفير أفضل خدمة ممكنة تتناسب مع قيمة الشركة ومكانة العميل الذي يُعد شريكًا لها في مسيرة نجاحها.