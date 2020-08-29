بمنحة جامعية ودعم أوارنج وآل الشيخ وشهادة بنكية.. بائع الفريسكا المتفوق يحصد ثمار مجهوده

عمل مع والده وإخواته منذ صغره في بيع حلوى الفريسكا

حصد بائع الفريسكا المتفوق على أحد شواطئ الإسكندرية ثمار صبره لسنوات طويلة عقب ظهوره في مقطع فيديو حاز انتشار كبير بمنصات التواصل الاجتماعي يتحدثه عن تفوقه وعمله مع والده منذ صغره في بيع تلك الحلوى الشهيرة .

ونال إبراهيم منحة جامعية ودعم من شركة أوارنج ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، وشهادة بنكية.

وذكر الطالب “إبراهيم” وفق ذكره في الفيديو على تقدير 99.6 في المئة في الثانوية العامة، وسط سعادة بعمله مع والده وإخوته، وسعيه لأن يكون طبيبا في المستقبل.

ولم تمر ساعات قليلة على تداول المقطع حتى أعلن هاني يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، تواصل هاتفيا مع بائع الفريسكا المتفوق إبراهيم.

وأخبر الوزير بائع الفريسكا المتفوق بالموافقة على منحة جامعية كاملة في كلية الطب بجامعة الإسكندرية التي اختارها ليستكمل فيها مشواره التعليمي.

وأضاف في تدوين لاحقة أن شركة أورانج للاتصالات قررت دعم الطالب، بكورسات علمية، ومستلزمات تعليمية، بقيمة 100 ألف جنيه سنويا.

وتابع يونس:”الباقى عليك يا بطل .. إحنا مش عاوزين طبيب عادى،لاااا، إحنا عاوزين بروفيسور مجدى يعقوب جديد”.

وأضاف:” مصر تستحق يا إبراهيم.. فخور بإبراهيم، وعقبال بناتى يا رب”. عاوز وسيلة تواصل ب الابن البار ده … مين يدلني عليه ويشارك في الثواب🙏🏻❤️https://www.facebook.com/602629899/posts/10158064006689900/?extid=5fSuR0h7QbpfDUn3&d=wGepostet von ‎تركي آل الشيخ – Turki Al Alshikh‎ am Samstag, 29. August 2020

وكشف يونس في تدوينة جديدة عن قرار من بنك التنمية الصناعية، بمنحه الطالب إبراهيم بائع الفريسكا المتفوق شهادة من شهادات البنك وتكريمه.

وقال يونس: “الرسالة دى وصلتنى حالا من الاستاذة نجلاء عبد الرحيم مدير العلاقات العامة والإعلام والمسؤولية المجتمعية ببنك التنمية الصناعية”.

ونص الرسالة : “مساء الخير يا فندم من منطلق اهتمام بنك التنمية الصناعية بتشجيع الشباب وفى ضوء النموذج الناجح ابراهيم ابن محافظة الإسكندرية قررت إدارة البنك منح طبيب المستقبل ابراهيم شهادة من شهادات بنك التنمية الصناعية وتكربمه من إدارة البنك كل التحية والتقدير لسيادتكم أستاذ هانى يونس ولكل الشباب المكافح المجتهد المحب لبلده”.

وطالب رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في تدوينة عبر صفحته متابعيه بمساعدته في الوصول إلى الطالب إبراهيم.