بمناسبة يومها العالمي ..”الإحصاء”: 29.5% زيادة فى إيرادات المتاحف عام 2019

و بلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الإثنين بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 في الثامن عشر من مايو .

ويحتفل بهذا اليوم عبر قارات العالم والمتاحف مؤسسات حية تقتنى المعروضات و الأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقة وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار “المتاحف من أجل المساواة : التنوع والشمول” .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلوغ إجمالى عدد المتاحف 77 متحفا عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متحفا أثريا و تاريخيا و إقليميا عن عام 2019 مقابــل 34 متحفا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.



ووفقا لبيان ” الإحصاء”؛ احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى عدد المتاحف وبلغت نسبتها 31.2 % من إجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%, ثم محافظة الإسكندرية بنسبة 10.4% .



و بلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.



كما سجل إجمـالـى إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل 169 ملــيون جنيــه عــــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5% .