ثقافة وفنون

بمناسبة يومها العالمي ..”الإحصاء”: 29.5% زيادة فى إيرادات المتاحف عام 2019

و بلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.
سمر السيد 12:59 م, الأثنين, 18 مايو 20 12:59 م, الأثنين, 18 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصــاء اليــوم الإثنين بيانــاً صحفياً بمناسبة اليــوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977 في الثامن عشر من مايو .

ويحتفل بهذا اليوم عبر قارات العالم والمتاحف مؤسسات حية تقتنى المعروضات و الأشياء الثمينة لحمايتها و عرضها لما تمثله من حضارات عميقة وتاريخ وتقاليد وثقافة شعوب تحت شعار “المتاحف من أجل المساواة : التنوع والشمول” .

ومن أهم المؤشرات الإحصائية بلوغ إجمالى عدد المتاحف 77 متحفا عام 2019 وهو نفس العدد في عام 2018 منهم 39 متحفا أثريا و تاريخيا و إقليميا عن عام 2019 مقابــل 34 متحفا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 14.7%.

ووفقا لبيان ” الإحصاء”؛ احتلت متاحف محافظة القاهرة العدد الأكبر من اجمالى عدد المتاحف وبلغت نسبتها 31.2 % من إجمالى عدد المتاحف يليها محافظة الجيزة 16.9%, ثم محافظة الإسكندرية بنسبة 10.4% .

و بلــغ عـــدد زائرى المتاحف الإقليمية 229.5 ألف زائر عـــام 2019 مقابــل 190.6 ألف زائر عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 20.4%.

كما سجل إجمـالـى إيـرادات المتاحف الأثرية والتاريخية والإقليمية 218.8 مليون جنيه عام 2019 مقابل 169 ملــيون جنيــه عــــام 2018 بنسبـة زيادة قدرها 29.5% .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

ملف الكاتب سمر السيد

اقرأ أيضاً

«الإحصاء»: 547.209 مليون نسخة موزعة محليًا وخارجيًا للصحف العامة ﻿

سمر السيد 5:20 م, الأحد, 3 مايو 20

تعرف على بنود النشرة السنوية للإحصاءات الثقافية الصادرة عن «المركزي للإحصاء»

سمر السيد 8:01 م, الثلاثاء, 14 يناير 20

المركزي للإحصاء: الأطفال المصريين أقل من 18 سنة نحو 38.8 مليون ً(إنفوجراف)

سمر السيد 2:52 م, الخميس, 21 نوفمبر 19