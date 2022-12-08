بمناسبة مناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية: وفود من ضباط الشرطة تزور دور المسنات (صور)

واصلت وزارة الداخلية إيفاد وفود من الضباط والضابطات في زيارة لعدد من دور رعاية المسنين، بنطاق مديريات أمن القليوبية، أسيوط، البحيرة، وتقديم الدعم النفسي والمجتمعي للمقيمات بها، وبعض الهدايا الرمزية وقضاء يوم ترفيهي معهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وأعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارات، وتلك المبادرة من وزارة الداخلية بمناسبة حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنات.