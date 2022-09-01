بمناسبة عيد الفلاح.. البنوك تتيح فتح حسابات مجاناً للأفراد لمدة 15 يومًا

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية من اليوم وحتى منتصف سبتمبر الجاري فتح حسابات مجانية للأفراد ودون حد أدنى، بمناسبة عيد الفلاح.

وحدد البنك المركزي عدة فعاليات للشمول المالي شملت القائمة احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس تزامناً مع اليوم العالمى للمرأة، واليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل.

واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي، واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وأكد المركزي فى تعليمات سابقة ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد من دون مصاريف ودون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.

وتشجع البنوك عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها وتقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على العامة، وعمل تغطية إعلامية للحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلان عن الأنشطة بالوسائل الإلكترونية لكل بنك.