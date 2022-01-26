بمناسبة عيد الشرطة الـ70.. الإفراج بعفو رئاسي عن 2337 من المحكوم عليهم

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن الإفراج بالعفو عن 2337 من النزلاء المحكوم عليهم، بمناسبة احتفالات عيد الشرطة وذكرى مرور 70 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 2337 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع.

وتحتفل وزارة الداخلية في 25 من يناير كل عام بذكرى معركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم، ومن ذلك الوقت أصبح عيد الشرطة المصرية.