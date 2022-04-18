نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة أسيوط، بعنوان : هنا أسيوط.. حضارة وتراث وزراعة.

كما تعتبر المحافظة من أعرق محافظات جمهورية مصر العربية وتتوسط محافظات صعيد مصر وتقع على ضفتي نهر النيل، كما تضم تراث حضاري متنوع من مختلف العصور: الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي.

وتبلغ مساحة المحافظة حوالي 25926 كم2، وعدد سكانها 4,7 مليون نسمة، كما تضم 11 مركز: الفتح، ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، أبوتيج، الغنايم، صدفا، أبنوب، الساحل سليم، البداري.

ووفقًا للانفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة : 349 ألف فدان، ويتنوع انتاجها النباتي، كالتالي:المحاصيل الحقلية: القمح، الفول الصويا، عباد الشمس، الفول السوداني، البنجر، الذرة، القطن، السمسم، ، ، الفول البلدي، الحمص، الحلبة، العدس، البصل، الثوم، المحاصيل البستانية: الرمان، المانجو، الزيتون، التفاح، الموز، الموالح، اليوسفي، العنب، النباتات الطبية والعطرية ( الريحان)، ومحاصيل الخضر: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البامية، الملوخية، اللوبيا، البطاطس، الكرنب.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، لديها 182 مزرعة ماشية، تضم 111 ألف رأس أبقار وجاموس، و 48 ألف رأس أغنام وماعز وإبل، فضلا عن 24 مصنع لإنتاج الأعلاف، كما يضم الإنتاج الداجني: 1849 مزرعة دواجن، ويبلغ إجمالي الإنتاج: 26 مليون دجاجة، كذلك بها حوالي891 منحل عسل، وإجمالي انتاجها: مليون طن سنوياً.

وأشار الإنفوجراف إلى أن المحافظة تعتمد في الإنتاج السمكي على نهر النيل، وأهم الأسماك: مبروك الحشائش، البلطي، البياض، القراميط، قشر البياض، اللبيس، الشيلان، الحنشان.

كما يضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 4 معامل فرعية تابعة لمركز البحوث الزراعية، 2 محطة غربلة، 28 منفذ لبيع التقاوي، 5 مناطق إصلاح زراعي، و مراقبة استصلاح أراضي.

كذلك يوجد بها عدد من مشروعات الاستثمار الزراعي بالمحافظة، تتمثل في : مصنع تجفيف البصل، مصنع تدوير مخلفات الزراعية، محطة فرز وتعبئة الرمان والموالح، مصنع إنتاج صلصة الطماطم، ومصنع استخلاص الزيوت من الريحان.