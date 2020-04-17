بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية توزع هدايا ومساعدات بدور المسنين والأيتام (صور)

أرسل قطاع منطقة وسط الدلتا بوزارة الداخلية ، سيارات مُحملة بالهدايا والمساعدات العينية من بطاطين، مواد غذائية، ملابس، إلى دور رعاية المُسنين والأيتام بمدينة طنطا، بمناسبة قرب شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك بالتنسيق مع تلك الدور، لتوزيعها على النزلاء تجنبًا لعقد أي لقاءات أو تجمعات معهم أثناء توزيعها، في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا المستجد”.

واستمرارًا لفعاليات مبادرة “كلنا واحد” ، وتفعيلاً للدور المجتمعي لمختلف قطاعات وزارة الداخلية، والحرص على تقديم الدعم المستمر لكافة أطياف المجتمع من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية بكافة المناسبات.

وقد لاقى ذلك استحسان المسنين والأطفال نزلاء دور الرعاية، وتقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة وماتوليه الوزارة من اهتمام ورعاية.

فى سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار حرصها على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزتها وقطاعاتها، لاسيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

ووقع قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع مسئولي بعض الجهات الواقعة بنطاق مستشفى الشرطة بالعجوزة، الكشف الطبي على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت 15 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفى من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وقدمت الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

ونشرت وزارة الداخلية فيديو عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” و”يوتيوب” ، عن مواصلة توزيع المساعدات على القرى الأكثر احتياجًا.