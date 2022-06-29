بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو ..قطاع الأعمال : تنفيذ 3 مشروعات فى مجال التحول نحو المركبات الكهربائية

أصدرت وزارة قطاع الاعمال العام تقرير بأبرز برامج ومشروعات تطوير الشركات التابعة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ومنها توطين صناع السيارات الكهربائية، وجاري العمل على تنفيذ 3 مشروعات في مجال المركبات الكهربائية بأحجام مختلفة (سيدان – ميكروباص – توك توك)، إلى جانب تطوير البطارية ونظم التحكم.

وأضافت الوزارة فى التقرير، ان مشروع توطين انتاج المركبات الكهربائية فى مصر ياتي ايمانا بضرورة مواكبة الاتجاه العالمي المتزايد للنقل، و الكهربائي والحفاظ على البيئة من خلال تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والانبعاثات الحرارية، جاء التوجه نحو التحول إلى المركبات الكهربائية في شركتي النصر والهندسية.

إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية

واستعرض التقرير ما تم من انجازات فى ذلك الشأن، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى كبريات الشركات الصينية لإنتاج سيارة “سيدان” كهربائية بطاقة تصل إلى 25 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر توقيع العقود في يوليو 2022، للإنتاج المستهدف أن يبدأ في الربع الثالث من 2023.

وتم توقيع اتفاقية بين النصر للسيارات وإحدى شركات القطاع الخاص لتأسيس شركة لتقديم خدمات البيع وما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية.

مخطط إنتاج الميكروباص الكهربائي

وجاري التواصل مع شركة من كوريا الجنوبية لإنتاج الميكروباص الكهربائي، وأخرى هندية لإنتاج بديل عصري للتوتوك يعمل بالكهرباء، ويمكن تتبعه أمنيًا، وجاري العمل في مشروع لتطوير البطاريات ونظم التحكم بالتعاون مع شركتين مصريتين.

وقامت الوزارة بجهود مكثفة للتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات لإعداد حزمة المحفزات ومتطلبات البنية التحتية للبدء في إدخال السيارات الكهربائية إلى السوق المصري، منها اعتماد الدعم النقدي لمشتري السيارة المصنعة محليا (50 ألف جنيه)، وكذلك إصدار تسعيرة للكهرباء المستخدمة لشحن المركبات، وإعداد الحصر المبدئي للمواقع المقترحة لمحطات الشحن.

مشروع محطات شحن السيارات الكهربائية

وبشلن مشروع محطات شحن السيارات الكهربائية جاري تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن العامة للسيارات الكهربائية، وجاري اختيار شريك فني من القطاع الخاص يساهم بحصة 20% في رأس مال الشركة، ويتولى إدارة وتشغيل محطات الشحن.

اذ تهدف الوزارة الى انشاء 3000 محطة شاحن مزدوج مستهدف إنشائها خلال 18 شهرًا داخل محافظات القاهرة و الجيزة والإسكندرية وعلى الطرق السريعة.