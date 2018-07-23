بمناسبة ثورة يوليو..الإفراج عن 2391 سجينا بينهم 683 من الغارمين

أ ش أقام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بالإفراج عن 683 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق "تحيا مصر"، وكذلك إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الافراج بالعفو الرئاسي خلال الفترة من 17 يونيو، وحتى 23 يوليو الجاري.كما تم الإفراج بالعفو عن 1626 نزيلاً تنفيذًا لقرار

أ ش أ

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بالإفراج عن 683 من نزلاء السجون الغارمين من خلال تمويل صندوق “تحيا مصر”، وكذلك إنهاء أوراق النزيلات والنزلاء الغارمين بلجان الافراج بالعفو الرئاسي خلال الفترة من 17 يونيو، وحتى 23 يوليو الجاري.

كما تم الإفراج بالعفو عن 1626 نزيلاً تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2018 في شأن العفو عن باقي العقوبة، لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو بالإضافة إلى الإفراج الشرطي عن 765 نزيلاً.

يأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة تفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، “سجون بلا غارمين”، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية للإفراج عن الغارمين بالسجون، باعتبارهم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع بما يتيح رعايتهم واحتوائهم، وتأهيلهم بما يحول دون عودتهم لمدارك الجريمة.