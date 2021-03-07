بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. «فنادق هيلتون» تشارك قصص نجاح 3 سيدات

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شاركت مجموعة فنادق هيلتون، قصص نجاح 3 سيدات عاملات في مواقع إدارية بهيلتون، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن المجموعة.

وأضافت المجموعة، أن مروة القصراوي مديرة الإدارة التجارية بفندقي هيلتون الإسكندرية جرين بلازا وهيلتون الإسكندرية كينجز رانش، من السيدات اللاتى حققت نجاحًا خلال عملها في المجموعة.

وانضمت مروة للعمل في هيلتون عام 2002، ولديها الآن 22 عامًا من الخبرة في مجال الضيافة، وخلال رحلة عملها في هيلتون استطاعت أن تحقق نتائج مبهرة ما أهلها للفوز بجائزة أفضل مدير لإدارة المبيعات في هيلتون على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا عام 2016.

كما حصلت مروة على المركز الأول في “أسبوع هيلتون العالمي للمبيعات” عام 2018، إضافة إلى ذلك تم اختيارها لتمثيل فنادق هيلتون في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال أحد الاحتفالات التي نظمتها الشركة احتفالا بمرور 100 عام على إنشائها.

أما قصة النجاح الثانية فهي إنچي هلال المديرة الإقليمية لإدارة المشتريات بمصر وشمال أفريقيا، هيلتون، ففي عام 2018 تم اختيارها ضمن الفائزين العشرة بمسابقة هيلتون الهادفة لتشجيع أعضاء فريق الشركة على النمو والازدهار “Hilton Thrive Sabbatical Program”.

كما تم منحها مبلغ ألف دولار، إضافة إلى شهر إجازة من العمل لتستغل تلك الموارد في العمل التطوعي ودعم أحد برامج تنمية المجتمع في مصر.

واختارت إنچي العمل مع برنامج “مشواري” التابع لمؤسسة اليونيسيف بهدف التركيز على تدريب الشابات والشباب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل بقطاع الضيافة من أجل خلق تنوع أكبر في المجال وتشجيع عدد أكبر من السيدات على العمل بقطاع الضيافة من خلال تقديم تدريبات مهنية محترفة.

وقد اثمر تعاون هيلتون مع برنامج مشواري عن تدريب 13 شابة وتقديم 13 فرصة عمل للمتدربات والمتدربين، مما شجع هيلتون على التوسع في تلك المبادرة مع اليونيسيف من خلال تقديم 750 فرصة تدريب وفرصة عمل في فنادقها في مصر على مدار خمس سنين.

بدأت إنچي العمل في هيلتون منذ 14 عامًا كموظفة إدارية في قسم المشتريات، وقد وضعت نصب عينيها أن تتدرج في المناصب حتى تصل لمنصب مديرة الإدارة عند وصولها لسن 35، وهو ما حققته بنجاح من خلال تفانيها وإخلاصها في العمل.

وأخيرا سلمى بكر مديرة التعليم والتطوير في هيلتون الإسكندرية جرين بلازا، التى انضمت للعمل في هيلتون منذ 8 أعوام كموظفة في قسم الموارد البشرية.

ولكن رحلتها مع هيلتون بدأت قبل ذلك، حيث تعاونت مع هيلتون أسكندرية جرين بلازا خلال مشروع تخرجها في كلية إدارة الأعمال، وتم تعيينها في الفندق بعد أربعة أيام من تخرجها.

كما استطاعت أن تضم سيدات للعمل بقسم الهندسة لأول مرة بالفندق، وسوف تستمر في فتح مجالات عمل أوسع للسيدات بدعم من هيلتون لخلق بيئة عمل يمكن للجميع فيها أن يزدهروا ويكونوا على طبيعتهم.”