بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. «المال» تستعرض تجارب نجاح 5 قيادات نسائية في قطاع الاتصالات

حاورت بوابة المال 5 قيادات نسائية فى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتسليط الضوء علي تجارب نجاحها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

مدير معهد ITI : قطاع التكنولوجيا فى مصر يرتكز على فلسفة تمكين الإنسان دون تحيزات

قالت الدكتورة هبة صالح ، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI ، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر يمثل نموذج معتدل مليء بقصص النجاح والتي ترتكز علي فلسفة تمكين الانسان دون تحيزات وخلق فرص لا نهائية شريطة اتخاذ الأسباب والعمل على المهارات واكتساب الثقة لاغتنام الفرص المختلفة في شتي المجالات بعيدا عن أثر مورث او أفكار هدامة

ورأت صالح أن سمة العصر الحالي هي البحث عن الكوادر المؤهلة محليا وعالميا الأمر الذي يتنافي معه التفضيل بين ذكر وانثي ، موضحة أن الاناث يستحوذن علي 55 % من نسبة العاملين فى المعهد مقابل 45 % للذكور.

هبة صالح

وأوضحت أنها تخرجت فى كلية الهندسة جامعة القاهرة خلال عام 1996 ثم عملت كمهندسة شبكات فى القطاع الخاص، والتحقت بمعهد تكنولوجيا المعلومات كطالبة وحصلت علي منحة التدريب الاحترافي ثم عملت كمعيدة في البرمجيات. حصلت على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر من جامعة لويفيل بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة عام 2014 في دراسة التأثير الكمي والكيفي لاستخدامات تكنولوجيا المحاكاة والنمذجة لتنمية مهارات التعلم.

وألمحت أن نسبة المتدربين فى منح المعهد تتوزع بواقع 45% من الاناث و 45 % للذكور فى تخصصات عالية القيمة مثل صناعة البرمجيات وتحليل البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات .

وأعربت صالح عن طموحها فى مشاركة طلاب المعهد سنويا فى رفع مؤشر تنافسية مصر كأحدي المواقع الجاذبة للمستثمرين فى قطاع التكنولوجيا ، معتبرة أن نظام العمل المدمج من شأنه تحقيق مزيد من التوازنات ، كما أن عمل المعهد فى مهن المستقبل بات عامل جذب خاصة للأمهات والفتيات الحريصة علي نقل المهارات والخبرات المختلفة لأسرتها ومجتمعها وكيف يمكن أن يسهم ذلك فى توعية مجتمعها أيضا .

ماجدة السبع : «ساميت» تتيح مرونة للمرأة في مواعيد ومكان تنفيذ العمل

قالت المهندسة ماجدة السبع ، الرئيس التنفيذي لشركة ساميت القابضة للحلول التكنولوجية ، إنها بدأت حياتها المهنية فى مجال الاستشارات والبرمجة من خلال العمل مع شركتى اوتوميشن وبرايس واتر هاوس فى قطاع الاستشارات Price Waterhouse Consultancy ثم انتقلت بعد ذلك إلى شركة اوراكل الشرق الأوسط وشاركت معهم فى تأسيس مكتبهم فى القاهرة من خلال عملى كمدير الخدمات الفنية لمصر.

ماجدة السبع



وأكدت السبع لـ ” المال ” أن ثقافة ساميت فى دعم المرأة ترتكز على إتاحة المرونة الكبيرة فى مواعيد ومكان تنفيذ العمل ذاته وهي كلها مقومات تساعد فى تحقيق التوازن بين العمل والمسئوليات الشخصية ، كما تعتمد أيضا علي منح الفرصة فى أي وظيفة للخبرات والقدرات فقط إذ لا توجد فى الشركة وظائف تقتصر على الذكور أو السيدات بل تحرص الشركة دائما علي أن تكون الوظائف متاحة للجميع والفيصل هو الكفاءة والقدرة على النجاح فى أدائها .

وشددت علي ضرورة تقديم الدعم الكافي للمرأة المصرية المعيلة ماديا أو معنويا خاصة وأن تمثل حاليا أكثر من 50% من الأسر المصرية خاصة أن المحافظات الأكثر فقرا تعيلها المرأة (اذا اخدنا فى الاعتبار اقتصاد الرسمى وغير الرسمى ) مع معاناه كبيرة تتعرض لها صحيا او ماديا أو معنويا، وهذه المعاناه فى كثير من الاحيان ينتج عنها ويتبعها مشاكل اخرى تضاعف المعاناه مثل مشاكل الغارمات.

ولفتت إلى أن ساميت تضم العديد من السيدات فى قطاعات متنوعة منها البيع والدعم الفني وإدارة المشروعات والإدارة ، مشيرة إلى وجود مقاومة من عملاء أحيانا فى تقبل المرأة لأداء وظيفة معينة مثل مدير مشروع قومي إلا أن الشركة لها مسئولية كبيرة فى تقديم الدعم اللازم طالما أن الشخص مؤهل لأداء الوظيفة علي أكمل وجه .

ورأت أنه رغم تحقيق قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أداء جيدا إلا أن معدلات نمو قد تكون أضعاف إذ تم التركيز على مجالات خدمات التعهيد والابتكار والملكية الفكرية في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ، مبينة أنه يجب وضع الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات الدولة علي مستوي التخطيط والإنفاق .

مسئولتان بالشركة: أمازون مصر تدعم الموظفات الطموحات.. وتؤمن بمبدأ المساواة بين الجنسين دون تحيز

قالت شيماء صلاح ، مدير محطات التسليم فى شركة أمازون مصر ، أن الشركة تراعي مجموعة من الاشتراطات الضرورية لدعم عمل الموظفات منها وجود غرفة للأمهات داخل كل مركز من مراكز توصيل أمازون مجهزة بجميع المتطلبات لضمان الراحة للأمهات العاملات والنساء الحوامل، ولدينا أيضاً خطط طويلة الأجل للموارد البشرية هدفها استقطاب السيدات للعمل في مراكز أمازون اللوجستية في مصر.

وأوضحت شيماء لـ”المال” أنها تتولى مسئولية إدارة جميع عمليات التسليم أو ما يعرف بـ”الميل الأخير”، منوهة أن فريق عملها يتكون من 3 مديرين لمحطات التوصيل و8 مشرفين لوجستيين و 120 مسئول توصيل في 4 محافظات، وذلك لضمان تسليم الطرود لعملائها بجودة عالية تعطي الأولوية لسلامة مسئولي التوصيل داخل محطات التسليم وعلي الطريق .

شيماء صلاح

وأكدت أن العديد من دول منطقة الشرق الأوسط بدأت بإعطاء السيدات حرية العمل فى النوبات الليلية من خلال استهداف توظيف القيادات النسائية المتحمسة والشغوفة ومنحهن كل سبل المساعدة والدعم لإداء وظيفتهن بفعالية

ورأت أن تمثيل المرأة فى الأدوار القيادية بالمنطقة شهد تحسنا خلال الفترة الماضية مقارنة بالعقود السابقة إذ بدأت تري قيادات نسائية قوية تشغل مناصب عليا، الأمر الذي مهد الطريق للإناث لوضع خطط نمو والعمل الجاد ، معتبرا أن معايير اختيار القيادات النسائية يجب أن تظل دائما قائمة على كونهن قائدات تنافسيات يتم توظيفهن فقط لمهاراتهن العالية في الأداء والخبره الواسعة.

وتابعت قائلة: لاحظت من خلال مسيرتي في الشركه تشجيعٌ دائمٌ لحرية اتخاذ القرارات والابتكار وتنفيذ الأفكار الجديدة مما يحفز الشخص علي أن يطور من ذاته، كما أبدت رغبتها فى شغل منصب إقليمي داخل قطاع أمازون للعمليات اللوجستية.

وقالت دينا جبران رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة ، أن أمازون تعتبر مبدأ الشمولية والتنوع والمساواة فى بيئة العمل أولوية ملحة دون تحيز، موضحة أن الشركة تشجع موظفيها على تقديم وجهات نظرهم المتنوعة لتقديم تمثيل أفضل لآراء عملائها .

دينا جبران

واستطردت : تعمل أمازون على تمكين الموظفين من خلال بناء ثقافة الثقة ومنحهم الاستقلالية ، فضلا عن تشجيعهم علي الإحساس بالملكية بما في ذلك الملكية المهنية مع الاستفادة من آليات الدعم ومنها برامج الإرشاد التى تقدمها الشركة .

وتابعت: تعمل الشركة أيضا على تمكين موظفيها من خلال تعزيز التواصل المفتوح، والذي يتجلى في المبدأ القيادي الذي يدعم اختلاف وجهات النظر والمضي قدماً من أجل تحقيق الأهداف.

وقالت دينا أنها تتولي فى امازون مصر مجموعة من المهام بحكم منصبها علي رأسها اختيار المنتجات لإتاحة خيارات متعددة من العلامات التجارية للعملاء عبر جميع القنوات التسويقية المتاحة ، بالإضافة إلي إدارة البرامج مثل دعم عمليات نشر الفواتير الإلكترونية وسجل العلامة التجارية ، علاوة علي جمع وتحليل البيانات لفريق البيع بالتجزئة فى أمازون مصر وقياس مدي تأثيرها على عملية صنع القرار داخل الشركة .

وتابعت : أتولي أيضا مسئولية تحسين جودة كتالوج البيع بالتجزئة الذي يركز علي اللغة العربية من خلال توجيه الفرق المحلية ، وأخيرا الترويج وتحقيق الدخل من خلال تحسين إدارة الأصول المحلية علي نطاق واسع .

هدير شلبي : طلبات ترحب بمد إجازة الوضع لرعاية الطفل والأسرة..ولدينا ثلاث مديرات سيدات

قالت هدير شلبي مدير شركة طلبات مصر ، أن ثقافة طلبات ترتكز علي المهارات والخبرة حتي فيما يتعلق بالأدوار التي يعتبرها المجتمع ذكورية مثل العمليات أو الخدمات اللوجسيتية ، موضحا أن الشركة تشجع طلبات النساء علي التقديم لتعزيز التنوع والشمول .

وأوضحت شلبي لـ ” المال ” أن الشركة ترحب أيضا بتمديد إجازة الوضع لرعاية الطفل والأسرة ، مشيرة إلي أن 35 % من فريق قيادة الشركة مكون من السيدات ولدي الشركة حاليا ثلاث مديرات من أصل 7 فى أسواق مختلفة منها الإمارات والأردن.

هدير شلبي

ورأت أن السوق المصرية أمامها فرصة واعدة للنمو فى قطاع التكنولوجيا والاتصالات نظرا لطبيعتها بالمجال ، مشددة علي أهمية تكافؤ الفرص فى بيئة العمل بما ذلك التعليم والتوظيف واتخاذ القرار فى القطاعين العام والخاص إذ يجب تلبية احتياجات النساء والفتيات الفورية وطويلة الأجل وإدماجها فى اللوائح والسياسات لتوفير بيئة عمل ملائمة وتمكينية .

يشار إلي أن شلبي كانت تتولي مسئولية قطاع التكنولوجيا فى شركة كريم مصر قبل انضمامها إلي طلبات وذلك بعد استحواذ الشركة الإماراتية علي ” تاكسي الساحل ” الناشئة فى عام 2014أول شركة تقدم ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻛﺎب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ. وﻛﻨﺖ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺮﯾﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﯿﺖ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ لـ Bus Careem ﺣﯿﺚ ﻗﺪت ﻓﺮق ﺣﻠﻮل اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ وﻣﺼﺮ وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن.