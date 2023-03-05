بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. البنوك تفتح الحسابات مجانا الأسبوع الجاري

تبدأ البنوك المصرية بفتح الحسابات مجاناً بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وشملت قائمة فعاليات الشمول المالي في دول العالم، احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس، على غرار اليوم العالمي للمرأة، وتتواجد البنوك خارج القطاع المصرفي خلال تلك الفترة لعرض منتجاتها، ولخدمة العملاء، وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

البنك-المركزي-المصري

وتتضمن الخدمات المقدمة للعملاء، إمكانية فتح حسابات مصرفية مجاناً، من خلال صورة البطاقة، وبدون احتساب أي مصاريف إدارية، أو حد أدنى لفتح الحساب.

وكان البنك المركزي قد حدد 6 فعاليات للشمول المالي بغرض نشر الثقافة المصرفية و جذب عملاء جدد للجهاز المصرفي، وتتضمن هذه الفعاليات اليوم العربي للشمول المالي في أبريل، واليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العالمي للشباب في أغسطس، واحتفالية عيد الفلاح في سبتمبر، واليوم العالمي للادخار في أكتوبر، ويوم لذوي الهمم في ديسمبر.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن

على البنوك، للقيام بها خلال فعاليات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها خلال الفترة المذكورة وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.