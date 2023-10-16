بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.. مصر تنتج 12.99 مليون طـن فواكه خلال 2022 (جراف)

أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء، عن زيادة انتاجية مصر لتسجل 12.99 مليون طن فواكهه خلال عام 2022 بزيادة قدرها 11.7 % عن العام السابق لتلك الفترة.

وكشف التقرير عن بعض المؤشرات الانتاجية فى مصر، أهمها: إنتـاج الحبـوب بنحو 23.4 مليون طـــن عـام (2021/2022) مقـابل 23.0 مليون طن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6٪ ويرجع ذلك إلى زيادة انتاج محصول الأرز بنسبة 1.4%.

كما بلـغ متوسـط نصيب الفرد من انتاج الحبوب 296.6 كجـم عــــام (2021/2022) مقابل 291.9 كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.6%.

حجم إنتاجية مصر من القمح والأرز

وذكر التقرير أن حجم إنتــاج القــمح بلغ 9.6 ملـيون طـن عام (2021/2022) مقـابـل 9.8 مليـون طـن عام (2020/2021) بنسـبة انخفاض قدرها 2.2 ٪ ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة 2.2%.

كما سجل متوسط نصيب الفرد من القمح 165.0كجم عام (2021/2022) مقابل 168.8كجم عام) 2020/2021 ) بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.

وبلــغ إنتاج الأرز 4.3 مليـــون طــن عـــام (2021 / 2022) مقـابــل 4.2 ملـيــون طــن عـام ( 2020/2021 ) بنســبة زيادة قـدرهـا 1.4% ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعـــة بالأرز بنسبــة 4.0% خلال هذا العام.

وبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 28.7 كجم عام (2021/2022) مقابل 28.3 كجم عام ( 2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

مؤشرات انتاج مصر من الخضروات والفاكهه خلال 2021 و2022

كما بلغ إنتـاج الخضروات 23.3 مليـون طـن عـام (2021/ 2022) مقـابل 21.3 مليـون طـن عام (2020 / 2021) بنسبــة زيــادة قدرهـا 9.0٪ كما بلــغ متوســط نصيــب الفــرد من الخضـروات 80.7 كجـم عـام ) 2021 / 2022 ( مقــابــل 74.0 كجــم عام ( 2020 / 2021) بنسبة زيادة قدرها 9.1% .

وأوضح التقرير، أن إنتاج الفاكهة 12.99 مليــون طـن عام (2021/2022) مقابل 11٫63 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبـة زيادة قدرها 11.7٪كمــا بـلــغ متوســط نصيب الفـــرد من الفاكهة 65.6 كــجم عام (2021 / 2022) مقابـل 58.7 كجـم عـام (2020/ 2021) بنسبة زيادة قدرها 11.8%.

مؤشرات عالمية

بلغ إنتـاج الحبـوب 2٫82 مليار طـن عام (2021/2022) مقـابـل 2٫78 مليـار طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

وسجل متوســط نصيب الفـــرد مـن الحبـــوب 151.5 كجـــم عام (2021/2022) مقابل 149.6كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.3 %.

كما بلغت انتاجية القمــح 778٫3 مليــون طن عـام (2021/ 2022) مقابل 775٫3 مليـون طـن عـام (2020/2021) بنسبة زيــادة قدرها 0.4٪.

وبلــغ متوســط نصيـــب الفـــرد مـن القمــح 67.7 كجـــــم عام (2021/2022) مقابل 67.4كجم عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

بلـغ إنتـاج الأرز 526 مليـون طـن عام (2021/2022) مقابـل 518 مليون طـن عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 1.5 ٪.

بلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز 54.4 كجم عام (2021/2022) مقابل 53.6 كجم عام (2020/2021 ) بنسبة زيادة قدرها 1.5 %.

اليوم العالمي للغذاء

يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للغذاء ياتي يوم 16 أكتوبر من كل عــام وهو اليوم الموافــق لإنشاء منظمة الأغذية والزراعــة (FAO) عــام 1945 ومقرها روما إيطاليا وقد تم اختيار شعار اليوم العالمي للغذاء لعــام 2023 ” المياه الحياة .. المياه هي الغذاء “.

وذكر التقرير ان التغيرات المناخية الحالية نـجـد أن المياه ضرورية للحياة على كوكب الأرض فهى تغطى معظم سطحه وتشكل أكثر من 50% من جسم الإنسان وتنتج كل الأغذية المتوفرة لحياة الإنسان وقد بلغت حصة مصر من المياه العذبة 55.5 مليار م3 .