بمناسبة العام الهجري الجديد.. الداخلية: زيارة إستثنائية لتزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كشفت وزارة الداخلية -اليوم الجمعة- عن التصريح بزيارة إستثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد 1444هـ.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات.

وتبدأ الزيارة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 31/7/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022، ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.