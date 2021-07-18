لايف

بمناسبة «الأضحى» .. خروف العيد صديق للبيئة

إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية
عصام عميرة 3:25 م, الأحد, 18 يوليو 21 3:25 م, الأحد, 18 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قدمت وزارة البيئة من خلال وحدة الركن الأخضر بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية تصميمًا مميزًا لخروف العيد باعتباره أبرز مظاهر عيد الأضحى وذلك من مكونات صديقة للبيئة حيث تم استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل.

وتم تنفيذ خروف العيد بطريقة بسيطة يسهل على أى شخص تصنيعه فى المنزل من خلال علبة كرتون وورق دشت وفوم لامع بالإضافة إلى قطعة قماش خضراء وقارورة مياه فارغة.

اقرأ أيضا  بتوجيهات من السيسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت

يأتي ذلك فى إطار حرص فرق التوعية بالوزارة على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة الاستخدام كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

طقس وقفة عرفات.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرطوبة 80%

دعاء محمود 3:08 م, الأحد, 18 يوليو 21

محافظ أسيوط : تجهيز 4200 مسجد لصلاة عيد الأضحى بمراكز المحافظة

عصام عميرة 3:07 م, الأحد, 18 يوليو 21

وزيرة الصحة : رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وغرفة الطوارئ خلال عيد الأضحى

المرسي عزت 11:30 ص, الأحد, 18 يوليو 21

وزيرة البيئة : نسعى لدعم الشباب ودمجهم فى العمل البيئي لخلق جيل جديد من حماة البيئة

عصام عميرة 11:23 ص, الأحد, 18 يوليو 21

تداول صور امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2021

جهاد سالم 11:20 ص, الأحد, 18 يوليو 21

بدء امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة 2021 أدبي

جهاد سالم 10:00 ص, الأحد, 18 يوليو 21