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بمناسبة الأسبوع العربي.. جهود الداخلية في التوعية بمخاطر الإرهاب (فيديو)

نشرت فيديو بعنوان "الإرهاب لا وطن ولا دين له".
أماني عوض 10:49 م, السبت, 9 يناير 21 10:49 م, السبت, 9 يناير 21

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سلطت وزارة الداخلية الضوء على جهودها في التوعية بمخاطر الإرهاب، وذلك من خلال فيديو أعدته ونشرته عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، تحت عنوان: “الإرهاب لا وطن ولا دين له”.

جاء ذلك بالتزامن مع الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، في الفترة من 4 إلى 10 يناير.

وفي الفيديو أوضحت الداخلية، عن اتجاهها لتنظيم ندوات توعوية في أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية، لشرح مخططات إسقاط الدول، وتدريب الموظفين على مواجهتها.

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وشرحت الداخلية من خلال ندواتها حروب الجيل الرابع لهدم الأوطان وكيفية التصدي للشائعات والتطرف ومواجهتها.

وأبرزت جهودها في ضبط أصحاب الصفحات والحسابات الوهمية التي تحاول ضرب استقرار الوطن.

وذكر تقرير الداخلية جهود دار الإفتاء والأزهر في محاربة الشائعات والتطرف، وشرح سماحة الدين الإسلامي.

ونجحت جهود وزارة الداخلية فى ضبط العناصر الإرهابية وإفشال مخططاتهم وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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