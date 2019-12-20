بمناسبة استضافة الرياض السوبر الإيطالى.. قمصان لاعبى يوفنتوس باللغة العربية (صور)

خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته الأحد المقبل

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أن لاعبيه سوف يرتدون قمصاناً تحمل أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته الأحد المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط.

وذكر يوفنتوس، عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، أن النادي تعاون مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس: «من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، ويؤكد أيضاً اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة، والتعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري، يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي».

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، الذي أقيمت مباراته في السعودية أيضاً، على حساب ميلان 1 – صفر.