بمناسبة احتفالاتها بالعيد القومي.. «مطروح» طبيعة ساحرة وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربي (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة مطروح، بعنوان “مطروح طبيعة ساحرة وتنمية شاملة في الساحل الشمالي الغربي”، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي في 24 أغسطس من كل عام تزامنًا مع ذكرى معركة وادى ماجد بين قبائل مطروح والجيش الإنجليزي عام 1915.

وتقع محافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية، وعاصمتها مرسى مطروح، كما تبلغ مساحتها حوالى 167 ألف كم2،

وتضم 8 مراكز ومدن: مرسى مطروح- الحمام- العلمين- الضبعة- مطروح النجيلة- براني- السلوم- سيوة، كما يبلغ عدد سكانها حوالي 466 ألف نسمة،

وتعدّ محافظة مطروح من أهم محافظات مصر التي تشتهر بالسياحة البيئية، حيث تضم العديد من المواقع البيئية المتميزة؛ مثل محمية أم الغزلان، محمية العميد، محمية سيوة، والتي تضم العديد من النباتات والحيوانات والطيور النادرة.

وأكد البيان أن مطروح أيضًا من أهم منتجعات السياحة العلاجية بسبب مُناخها الجاف ورمالها الساخنة التي تعالج الكثير من الأمراض الروماتيزمية وآلام المفاصل والعمود الفقري، كذلك المياه الكبريتية التي تعالج الأمراض الجلدية.

ووفقًا للإنفوجراف، تبلغ مساحة الزمام المزروع بالمحافظة حوالي 489 ألف فدان، ويشمل الإنتاج النباتي بها: المحاصيل الحقلية: القمح- الشعير- الفول- نباتات رعوية،

ومحاصيل الخضر: البطيخ- الكنتالوب- الطماطم- البطاطس- الباذنجان- الخرشوف- الخيار- الكوسة، ومحاصيل الفاكهة: التين- الزيتون- النخيل، ونباتات طبية وعطرية.

وبالنسبة للإنتاج الحيواني، بلغ اجمالي عدد رءوس الماشية بالمحافظة حوالي 309 آلاف رأس ماشية، والثروة الداجنة: يبلغ عدد المزارع حوالي 1019 مزرعة، وإجمالي الطاقة الإنتاجية 35 مليون طائر،

كما تتنوع بها الثروة السمكية، ومن أشهر الأسماك: المرجان- الدنيس- الوقار- الموزة- الشراخيش- البربون- القاروس- السبيط- الكاليماري.

وأشار الإنفوجراف إلى أن القطاع الزراعي للمحافظة يشمل: 73 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض ومحطة للبحوث الزراعية، ومحطة بحوث الصحراء، فضلًا عن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

وسلَّط الانفوجراف الضوء على جهود وزارة الزراعة، ممثلة في مركز بحوث الصحراء لتنمية موارد مطروح، حيث تم إنشاء عدد 631 بئرًا لحصاد وتخزين مياه الأمطار لعدد 1232 مستفيدًا، وتنفيذ عدد 2 محطة تحلية مياه في مركزي براني والنجيلة،

فضلًا عن إقامة 4360 حقلًا إرشاديًّا في الأنشطة الزراعية المختلفة، وزراعة 3210 حقول إرشادية من زراعات الشعير بالقرى المختلفة،

كذلك توزيع 6 آلاف شتلة لوز، و70 ألف شتلة زيتون، إضافة إلى إنتاج عدد 20 ألف شتلة مورنجا، و45 ألف شتلة شجيرات مراعي علفية، و100 ألف شتلة من العلف الأخضر المتحمل لملوحة مياه الري.

وشملت الجهود أيضًا تنمية 1230 فدانًا، وإنشاء عدد 2 صوبة لإنتاج شتلات المراعي، فضلًا عن توزيع 30 بطارية تربية دواجن على السيدات، وإنشاء 21 فصلًا لمحو أمية السيدات- جارٍ إنشاء عدد 400 برج حمام شامل لزيادة دخل الأسر الفقيرة بالمجتمعات المحلية.

وبالمحافظة أيضًا مشروعات تنموية عملاقة؛ منها: المشروع القومي للصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب، ومحطة الفرز والتعبئة للمنتجات الزراعية بقطاع قاعدة محمد نجيب، ومشروع استزراع التونة الزرقاء بمنطقة جرجوب.