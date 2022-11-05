بمناسبة احتفالاتها بالعيد القومي.. «كفر الشيخ» قلعة الأسماك والإنتاج الزراعي المتنوع (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة كفر الشيخ، تحت عنوان “كفر الشيخ.. قلعة الأسماك والإنتاج الزراعي المتنوع”، حيث تحتفل المحافظة بعيدها القومي في 4 نوفمبر من كل عام تزامنًا مع ذكرى انتصار معركة البرلس البحرية سنة 1956.

وتعتبر محافظة كفر الشيخ إحدى محافظات الدلتا، وتقع في الجزء الشمالي من البلاد بين فرعي النيل على ساحل البحر المتوسط، كما تضم المحافظة 10 مراكز هى: كفر الشيخ، دسوق، فوه، مطوبس، قلين، سيدي سالم، الرياض، بيلا، الحامول، البرلس.

وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة: 3.5 ألف كم2، كما يبلغ عدد السكان حوالي: 3.5 مليون نسمة. ويتكون شعار المحافظة من مركب فرعوني مرسوم على شراعه 3 حلقات متداخلة، يحيط بها سنبلتان،

ويسبح المركب في بحر أزرق بثلاثة خطوط متعرجة إشارة إلى البيئة الساحلية للمحافظة والمسطحات المائية الثلاثة بالمحافظة وهى: البحر الأبيض المتوسط، وبحيرة البرلس، ونهر النيل، كما تشير السنبلتان إلى شهرة المحافظة في إنتاج محصول الأرز.

وأكدت “الزراعة” أن النشاط الرئيسي لسكان المحافظة هو الزراعة والصيد، وتشتهر المحافظة بالمحاصيل الزراعية المتنوعة والخضر والفاكهة،

كذلك يساهم النشاط الصناعي بقوة بجانب النشاط الزراعي، كذلك تعتبر كفر الشيخ المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في زراعة القطن طويل التيلة الخاص بالتصدير، كما تشتهر المحافظة بمحصول الأرز.

ووفقًا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المزروع: 551 ألف فدان، حيث يتنوع الإنتاج النباتي بها، فتشمل المحاصيل الحقلية: الأرز، القطن، القمح، بنجر السكر، الذرة،

ومحاصيل الخضر: الطماطم، البطاطس، البسلة، الخس، الكوسة، الكرنب، كذلك محاصيل الفاكهة: الموالح، النخيل، الموز، المانجو،

وبالنسبة للإنتاج الحيواني بها، يبلغ إجمالي الثروة الحيوانية 212 ألف رأس، فضلًا عن 1728 مزرعة انتاج داجني، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 7 ملايين طائر.

وأضافت الوزارة أن محافظة كفر الشيخ تعتبر قلعة إنتاج الأسماك بمختلف أنواعها والأولى على مستوى الجمهورية وتنتج 40% من إنتاج مصر من الأسماك،

حيث تتنوع مصادر الثروة السمكية بالمحافظة؛ ومنها: البحر المتوسط، بحيرة البرلس، نهر النيل، بركة غليون، فضلًا عن 2767 مزرعة سمكية.

وتعد أشهر الأسماك بها: البلطي، البوري، البياض، القراميط، الجمبري، الطوبار، المبروك، الدنيس، السردين، التونة، القاروص، البربون، المياس، الإستاكوزا، الموسى، الثعابين السمكية.

ويضم القطاع الزراعي بالمحافظة: 366 جمعية تعاونية زراعية ومتعددة الأغراض، 24 مركزًا إرشاديًّا، محطة سخا للبحوث الزراعية، مركز ميكنة الأرز بميت الديبة.

ومن أهم المشروعات الزراعية القومية العملاقة، بالمحافظة، مشروع المزارع السمكية ببركة غليون، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتُعدّ أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، حيث تبلغ اجمالي تكلفتها 14 مليار جنيه.

ويشمل المشروع: مركز للأبحاث والتدريب والتطوير، وحدة تفريخ لإنتاج “الزريعة” للأسماك والجمبري، أحواض للإستزراع السمكي المكثّف، وحدات مناطق إسكان للعاملين، مصنع فوم، مصنع ثلج، مصنع لتجهيز وتعبئة الأسماك، مصنع إنتاج أعلاف.

كما يستهدف المشروع سد الفجوة الغذائية في قطاع الأسماك، ويوفر 5 آلاف فرصة عمل مباشرة، و30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ويعمل به 5 آلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى عمالة غير مباشرة تصل إلى 30 ألف عامل.