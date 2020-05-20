بمنازل بالمعادي ومدينة نصر.. ضبط 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار (صور)

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، عن أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منازلهم بعدة مناطق بالعاصمة، منها المعادي ومدينة نصر، وألقت القبض على 8 متهمين، بحوزة أحدهم قطع أثرية، والآخرين أدوات الحفر.

تمكنت مباحث قسم شرطة المعادى، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر، بعمق 8 متر ، وأدوات التنقيب. التنقيب عن الآثار في المعادي

وفى مدينة نصر، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، وبحوزتهم فرد خرطوش، 4 طلقات.

جاء ذلك أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار ملك أحدهم، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 30 متر ، وأدوات التنقيب. التنقيب عن الآثار بمدينة نصر

على صعيد متصل، ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص -مقيم بمحافظة بني سويف- وبحوزته تمثال حجري فرعوني منقوش عليه كتابات فرعونية.

وعثر معه على قطعة زجاجية بيضاوية الشكل منقوش عليها كتابات فرعونية، قطعة أثرية صغيرة الحجم منقوش عليها “مفتاح الحياة”، جميعهم يشتبه في أثريتهم، هاتف محمول، مبلغ مالي. التنقيب في التبين

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهمين، وعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم.