بمليون و850 ألف يورو.. «النواب» يوافق على منحة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 2022/7/25 بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو.

وتهدف الاتفاقية لتقديم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منحة بمبلغ مليون و850 ألفا و260 يورو لجمهورية مصر العربية لاختيار استشاريين محددين وتعيينهم من أجل تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ مشروع تأهيل الخط الثاني للمترو والإشراف عليه من خلال تقديم المساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع والمساعدة فى عملية الشراء، وطرح العطاءات وتنفيذ العقود ، بالإضافة إلي المساعدة في الامتثال للالتزامات وإعداد التقارير بشأنها، بموجب مستندات التمويل ودعم التنفيذ البيئي والاجتماعي.

يشار إلى موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023.

وينص التعديل الأول لاتفاق منحة ( المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة- مرحلة التحديث الأولى علي زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة)، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف والموقع بتاريخ 17-1-2023، حيث يتم زيادة المنحة على النحو المحدد في اتفاق المنحة الممولة من الصندوق الخاص للممولين بالبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو ليصبح الإجمالى 3 ملايين و356 ألف يورو.

وتستهدف تقديم المساعدة في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخري في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما تهدف المنحة في المساعدة في التطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي والسلامة في عملياته لتلبية السياسة البيئية والاجتماعية للبنك ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو القاهرة وأيضا اختيار استشاري مؤهل للقيام بالإشراف على البناء بموجب مدة عقد وشراء نظام تخطيط موارد المؤسسة وتقديم المساعدة.