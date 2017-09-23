بمليون جنيه .. 12 ألف شنطة مدرسية للمحتاجين

توزع في 5 محافظات مع بداية العام الدراسي خاص أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، تخصيص مبلغ مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للوزارة لشراء شنط مدرسية بمستلزماتها لتوزيعها على أبناء الأسر الأولى بالرعاية لمساعدة هذه الأسر في بداية العام الدراسي.وأضافت و

توزع في 5 محافظات مع بداية العام الدراسي



خاص

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، تخصيص مبلغ مليون جنيه من مؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للوزارة لشراء شنط مدرسية بمستلزماتها لتوزيعها على أبناء الأسر الأولى بالرعاية لمساعدة هذه الأسر في بداية العام الدراسي.

وأضافت والي في تصريحات صحفية أنه تم اختيار عدد 5 محافظات الأكثر فقرا وهي: أسيوط، سوهاج، والبحيرة، أسوان، و قنا ليتم توزيع عدد 12000 شنطة بواقع أكثر من 2000 شنطة بكل محافظة من خلال الوحدات الاجتماعية المستهدفة لأبناء الأسر التي تم اختيارها بعناية بناء على بحث مسبق شمل 45000 من عملاء الضمان الاجتماعي ممن لديهم أولاد بالمدارس خاصة أبناء المطلقات والأرامل.

يأتي ذلك في إطار سياسات الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تجاه الفئات الأكثر احتياجًا.

