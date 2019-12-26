الموافقة على قرار الرئيس بتمويل مجري-روسي بمليار يورو لتجديد أسطول السكة الحديد

يشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية

وافقق الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الأول اليوم، بعد التعديل الوزاري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بقيمة مبلغ مليار و 16 مليون و 50 ألف يورو، والتي تم توقيعها 12 ديسمبر الجاري.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على العديد من القرارات الأخرى منها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وتهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين .

وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون تدخلية أو غير تدخلية.

ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، على النحو الذي تُبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” .

ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة يوم 23/11/2019.

ووفقاً للاتفاقية، تقدم الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا تُرد بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون يوان صيني، بحيث تستخدم هذه المنحة في تنفيذ مشروعات يتفق عليها الجانبان.

ووافق أيضا مجلس الوزراء بين قراراته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل ثان بمبلغ 25 مليون دينار كويتي؛ وذلك لتمويل مشروع طريق عرضي 4 (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)، وتعديل اتفاقية التمويل الأول المعقودة بتاريخ 13/3/2018 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 23/11/2019 بمبلغ 17 مليون و500 ألف دينار كويتي، بحيث يدمج التمويلان الأول والثاني معاً بغرض تمويل مشروع الطريق.