بمليار و267 مليون.. اقتصادية النواب توافق علي موازنة «الرقابة المالية»

وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء ،علي موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية والمقدرة بمليار و 267 مليون جنيه للعام المالي 2023/2024.

و بلغت تقديرات إجمالي الاستخدامات مليار و 267 مليون للعام المالي الجديد مقابل مليار و 255 مليون جنيه للعام المالي الجاري.

كما بلغت تقديرات جملة المصروفات 817 مليون جنيه العام المالي الجديد مقتبل 825 مليون جنيه للعام المالي الجاري .

واكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء ان موازنة الهيئة هي موازنة كفأ لانها تشهد زيادة في تقديرات الايرادات وانخفاض في المصروفات.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة و المستشار رضا عبد المعطي، مستشار رئيس الهيئة.