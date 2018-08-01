بمليار دولار.. السويد توقع صفقة شراء صواريخ باتريوت

رويترزذكرت الإذاعة السويدية -اليوم الأربعاء- أن السويد ستوقع عقدًا لشراء نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الجوي، من شركة رايثيون الأمريكية لتصنيع الأسلحة هذا الأسبوع في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار.ورغم أن السويد ليست عضوًا في منظمة حلف شمال الأطلسي، فإنها تربطها صلات قوية بالحلف ودأبت على تعزيز قوات

رويترز

ذكرت الإذاعة السويدية -اليوم الأربعاء- أن السويد ستوقع عقدًا لشراء نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الجوي، من شركة رايثيون الأمريكية لتصنيع الأسلحة هذا الأسبوع في صفقة تبلغ قيمتها مليار دولار.

ورغم أن السويد ليست عضوًا في منظمة حلف شمال الأطلسي، فإنها تربطها صلات قوية بالحلف ودأبت على تعزيز قواتها المسلحة بعد عقود من الإهمال في ظل تزايد القلق من التحركات الروسية في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

ونسب تقرير الإذاعة السويدية إلى وزير الدفاع بيتر هولتكفيست قوله ”هذا النظام ثبتت (قدرته) بشكل عملي… هناك عدد من الدول التي تمتلكه بالفعل ونحن نتوقع أول طلبية في 2021“.

ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارة الدفاع للتعقيب على تقرير الإذاعة السويدية، الذي قال إن ستوكهولم ستوقع الاتفاق رسمياً يوم الخميس.

وبدأت السويد محادثات بشأن الصفقة التي كانت قيمتها في بادئ الأمر 10 مليارات كرونة (1.14 مليار دولار) في نوفمبر الماضي.