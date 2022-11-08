بملابس شتوية.. أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة «وقت الشدة»

قام النجم أحمد سعد مساء الإثنين بتشويق الجمهور لأغنيته الجديدة” وقت الشدة” التي ينوي طرحها قريبا، تزامنا مع بداية موسم الشتاء حاليا.

وقام سعد بالترويج للأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” فقام بنشر بوستر الأغنية وظهر فيه مرتديا ملابس شتوية إشارة منه لطابع الأغنية الذي يميل للون الغنائي الدرامي .

وعلق قائلا” قريبا وقت شدة” ، وتأتي بعد أغنيته الأخيرة ” ليه بداري” التي قدمها ضمن أحداث فيلم ” هاشتاج جوزني ” مؤخرا بطولة أمير المصري ومايان السيد ، الأغنية ألحان شريف إسماعيل وكلمات محمد البوغة.

من ناحية أخرى يحيي أحمد سعد حفلات غنائية كبرى بمصر وخارجها الفترة المقبلة ، بعد نجاح أغنياته الأخيرة التي تصدر بها التريند منها ” وسع وسع ” و” سايرينا يادنيا وغيرها .