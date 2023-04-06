«بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية» .. مدبولي يلتقي رئيس هيئة التأمين الاجتماعي ويتابع خطة التطوير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

واستعرض اللواء جمال عوض خطة تطوير المقرات التأمينية للهيئة في إطار مساعي التحول الرقمي، بما في ذلك مكاتب المنطقة التأمينية، التي تضم الإدارات التخصصية لأداء وظائف الهيئة بكل نطاق جغرافي، ومكاتب خدمة المواطنين، والمستثمرين، التي تشمل مجمعات المصالح الحكومية ومكاتب البريد والخدمات المتنقلة.

وقال رئيس الهيئة أن خطة عمل الهيئة لتطوير المقار التأمينية، سوف تشمل 292 مقراً، يحتاج 247 مقراً منها للتطوير، و30 مقراً لتوفير بدائل، و14 مقراً للإنشاء الجديد، وفق محددات تقوم على تحسين بيئة العمل للعاملين لأداء الخدمة التأمينية رقمياً، وكذلك توافر أماكن لائقة لاستقبال المتعاملين مع الهيئة، من المستثمرين والمؤمن عليهم، وأصحاب المعاشات.

إضافة لإنهاء التعامل الورقي بالتزامن مع تنفيذ خطـة الربط مع مختلف الجهــات، وتدشين هوية بصرية للهيئة بصورة تعكس رؤيتها ورسالتها.

واستعرض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نتائج تطوير عدد من المقار التأمينية، ومكاتب خدمة المستثمرين، ومراكز الخدمات التأمينية المتنقلة، التي تعكس نقلة حضارية ورقمية مميزة، لتيسير إتمام المعاملات، والنهوض بأداء الهيئة، التي تخدم قرابة 13.8 مليون مؤمن عليه، و10.9 مليون صاحب معاش ومستحق.

وتطرق رئيس الهيئة إلى ملف تحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة؛ حيث أكد أنه جار الانتهاء من عناصر مشروع التطوير والتي تتضمن تطوير بيئة العمل، وأشار لما يخص تدريب عناصر الهيئة، من خلال شقين هما التدريب التقني لفريق إدارة النظم، تدريبا عمليا ونظريا، وما يتضمنه من إسناد مهام المحاكاة للنظام الجديد، وكذلك التدريب الفني للمستخدمين، الذي يتضمن جانبين؛ تدريبا نظريا لإعداد المدربين، وتدريب المستخدمين.

وأوضح إلى أن برامج التدريب تشمل: البيئة، والبرمجيات، والبيانات، والمستخدمين.

وتحدث رئيس الهيئة عن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها تشمل منصة إلكترونية لخدمات المؤمـن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة مكاتب أمامية لخدمات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وأنظمة تأمينية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات تحقق منظومة عمل موحدة، بالإضافة إلى إحداث تكامل إلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة مع إمكانية التكامـل مع الجهات الخاصــة.

وأضاف أن المنظومة تشمل أيضا قواعـد بيانات مركزية موحدة، ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الأداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية ” مع التحييد الكامل للعنصر البشري”، فضلا عن نظـم دفع إلكتروني متعـددة، ووثائق الكترونية وأرشيف إلكتروني مركزي متكامل مع نظام المعلومات.

وفيما يتعلق بموقف الربط مع الجهات الخارجية، قال رئيس الهيئة أنه تم بالفعل تنفيذ الربط مع عدد من الجهات والهيئات والمصالح الحكومية، وجار تنفيذ برامج للربط بين عدد من الجهات الأخرى، على أن يتم الانتهاء من الربط مع مختلف الجهات المتبقية تباعاً.