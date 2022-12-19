بمقدم 75 ألف جنيه.. تعرف على طريقة سداد قيمة وحدات مشروع «داره»

أعلن صندوق التنمية الحضارية فتح باب الحجز لوحدات مشروع داره بالمرحلة الأولى، في الفترة بين 18 ديسمبر وحتى 12 يناير القادم، إذ أتاح الصندوق أمس كراسات الشروط على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بتلك المرحلة نحو 1284 وحدة سكنية تتوزع في تسعة محافظات وهي “المنوفية، الدقهلية، الفيوم، المنيا، سوهاج ، قنا، دمياط، كفر الشيخ، السويس”.

يشار إلى أنه تم إطلاق مشروع داره ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية لخلق مجتمع مصري أفضل، فهو عبارة عن تشييد نحو 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات بالجمهورية، لتوفير نمط راقي لمعيشة المواطنين.

واستحوذت محافظة قنا على أكبر عدد من الوحدات المطروحة بإجمالي 360 وحدة سكنية، بمساحات تتنوع بين 98 إلى 116 متر مربع.

وفيما يتعلق بنظام سداد قيمة الوحدة السكنية، يلتزم المتقدم بسداد قيمة جدية الحجز وقدرها 75 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 600 جنيه مصروفات تسجيل، وفقاً لكراسة الشروط المتاحة على الموقع الإلكتروني للبنك.

ويتم استكمال سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز على الموقع الإلكتروني.

ويتم سداد نسبة 15% من إجمالي ثمن الوحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاستكمال على دفعات ربع سنوية متساوية.

وبحسب كراسة الشروط، يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة 8% من قيمة الوحدة، وذلك عند التعاقد واستلام الوحدة، على أن توضع منها نسبة 7% كوديعة بنكية تدر عائد لاستخدامه في أعمال الصيانة، ويتم الصرف من النسبة المتبقية والمقدرة بنسبة 1% لأعمال الصيانة عن العام الأول.

ويسدد باقي ثمن الوحدة، نسبة الـ 60%، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات، أو 7 سنوات، ويستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ التعاقد على الوحدة، ويتم تقديم شيكات بنكية آجلة بها عند التعاقد.