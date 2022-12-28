بمقدم 70 ألف جنيه.. طرح 8660 وحدة في 11 مدينة ضمن مشروع «سكن مصر»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطلع الأسبوع الجاري، عن أكبر طرح للوحدات السكنية والمقدر بـ 22 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة التابعة لها.

وجاءت الوحدات المطروحة في المدن الجديدة ضمن مشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز في بعض المدن الجديدة لعدد 5 مشروعات سكنية هي : “سكن مصر، دار مصر، جنة، إسكان متميز ذى طابع ساحلى، وقطامية جاردنز”.

وبلغت الوحدات المطروحة ضمن مشروع سكن مصر، 8660 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106م وحتى 133م ، في 11 مدينة جديدة هي:

” أكتوبر الجديدة، القاهرة الجديدة، العبور الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، الشروق، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، غرب قنا، وناصر غرب أسيوط، والعلمين الجديدة”.

وحددت الوزارة مبلغ 70 ألف جنيه كمقدم حجز للوحدة، على أن يتم نشر شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وطريقة السداد على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، اعتبارا من الأحد 15 يناير المقبل.