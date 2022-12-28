بمقدم 60 ألفًا.. طرح 1791 وحدة سكنية في 4 مدن جديدة ضمن «الإسكان المتميز»

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطلع الأسبوع الحالي، عن أكبر طرح للوحدات السكنية والمقدر بـ 22 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة.

وجاءت الوحدات المطروحة في المدن الجديدة ضمن مشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة وإسكان متميز في بعض المدن الجديدة لعدد 5 مشروعات سكنية هي “سكن مصر، دار مصر، جنة، إسكان متميز ذى طابع ساحلى، وقطامية جاردنز”.

وبلغت الوحدات المطروحة ضمن مشروع “إسكان متميز” ذى الطابع الساحلى ، 1791 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 90م2 وحتى 109م2، في 4 مدن جديدة هي: “رشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة”.

وحددت الوزارة مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم حجز للوحدة، على أن يتم نشر شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وطريقة السداد على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية، اعتبارا من الأحد 15 يناير المقبل.