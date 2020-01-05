بمقدم 50 ألف جنيه.. خطوات حجز شقق في دار وسكن مصر

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تلقي طلبات الحجز لـ6101 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروعي دار مصر وسكن مصر، بـ13 مدينة جديدة منذ 2 يناير الماضي.

ورصدت “المال” تقاصيل الوحدات المطروحة وشروط الحجز والحالات التي يُلغى فيها التخصيص كالتالي:

مدن الطرح

طرحت هيئة المجتمعات 3 مراحل من وحدات المشروعين، بطاقة 2714 شقة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، و3387 وحدة بمشروع سكن مصر.

بدأ الحجز في المرحلة الاولى من وحدات سكن مصر يوم 2-1-2020 بعدد 3156 وحدة سكنية بمدن أكتوبر الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، وبدر، والمنصورة الجديدة، بمساحات تتراوح من 106 م2 الي 115 م2.

ومن المقرر بدء الحجز في المرحلة الثانية بعدد 2714 وحدة سكنية بمشروع دار مصر يوم الأحد 12-1-2020 بمدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسادات، و15 مايو، والعبور، وبرج العرب الجديدة، بمساحات تتراوح من 100م2 إلى 150 م2.

صور لوحدات مشروع دار مصر

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة سيبدأ الحجز بها يوم 2-2-2020 في 3 مدن هي المنيا الجديدة، وغرب قنا ، ومدينة ناصر غرب أسيوط، بعدد231 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 106م2 الي 115م2.

ويتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه لكل الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني “online”، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري والتقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي (www.hbd–reservation.com).

شروط الحجز:

– أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

– ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

– لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

– الوحدات مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشترى تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

– يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

الحالات التي يتم فيها الغاء التخصيص

– في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو المواد الواردة بكراسة الشروط.

-عدم سداد الـ10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية +0,5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة وذلك في خلال المهملة الممنوحة للسداد.

– عدم سداد قسطين متتاليين طبقاً لأسلوب السداد المقرر.

– التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

– تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

– عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد .