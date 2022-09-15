بمقدم يبدأ من 15 ألف جنيه.. الأوراق المطلوبة وطريقة حجز وحدات سكن لكل المصريين

جاء إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفتح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، بمثابة دليل على التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “سكن لكل المصريين 3” للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وتقدم بوابة “المال نيوز” من خلال التقرير التالي طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي والأوراق المطلوبة للتقديم.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

أوضحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021.

أولاً: الذهاب لمكتب البريد وشراء كراسة شروط، وسداد جدية الحجز الخاصة بالمشروع في مكتب البريد.

ثانياً: التقديم على الموقع الإلكتروني، ورفع الاوراق المطلوبة، وانتظار نتيجة التقديم، والتي يبدأ بعدها سداد الأقساط الربع سنوية.

ثالثاً: الاستعلام الميداني للتأكد من صحة البيانات، وتحويل الملف إلى جهة التمويل.

رابعاً: استلام الوحدة محل الحجز، إذا كان المتقدم متوافق مع الشروط.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

2- قسيمة الزواج وشهادة ميلاد الأولاد.

3- مستندات إثبات الدخل ويكون الدخل المذكور هو صافي الدخل الشهري.

4- إذا كان المتقدم متزوج عليه تقديم مفردات مرتب الزوجة، وإذا كانت لا تعمل يتم تقديم إقرار يفيد ذلك.

5- إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل.

6- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا.

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2022

7- بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

8- بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

9- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

10- في حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

حجز وحدات سكن لكل المصريين.. محافظات ومدن التسليم

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة “غرب المطار”، “جرزا القطوري – العياط”، دمنهور”.