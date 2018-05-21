بمعسكر مفتوح.. منتخب مصر يبدأ آخر محطاته استعدادا للمونديال

اتحاد الكرة يتعاقد مع "كتابولت" لتقييم الآداء البدني للفراعنة على المصرى: ينطلق معسكر المنتخب المصري الأول، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكويت وديًا يوم 25 مايو الجاري، وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن يكون معسكر الفراعنة مفتوحًا…

اتحاد الكرة يتعاقد مع “كتابولت” لتقييم الآداء البدني للفراعنة



على المصرى:

ينطلق معسكر المنتخب المصري الأول، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الكويت وديًا يوم 25 مايو الجاري، وقرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، أن يكون معسكر الفراعنة مفتوحًا حتى موعد السفر إلى الكويت يوم الأربعاء المقبل.

ويبدأ المعسكر بجميع اللاعبين المختارين، ما عدا محمد صلاح، بسبب ارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول الإنجليزى أمام ريال مدريد الإسبانى، يوم 26 مايو الجاري.

ووقع المهندس إيهاب لهيطة مدير المتتخب، اتفاقية تعاون مع شركة كتابولت العالمية المتخصصة في مجال تقييم الآداء البدني للاعبين عن طريق GPS بشكل يومي في التدريبات مما يعطي صورة أشمل للجهاز الفني للفريق عن إمكانات اللاعبين البدنية والأحمال التي تعرضوا لها.

وصرح الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، بأنها خطوة مهمة، فيما اعتبر لهيطة هذا التعاون استمرارا لجهود الجهاز الإداري والطبي في سبيل توفير أحدث تقنيات الطب الرياضي للمنتخب الوطني بتوجيه ودعم من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المشرف العام على المنتخب، فيما أكد الدكتور مصطفى علي المدير الإقليمي للشركة، أنها ستقوم بتوفير الأجهزة اللازمة لتنفيذ التعاون لحين الانتهاء من كأس العالم.