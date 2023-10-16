بمعرض جيتكس دبي.. «ديجيتال بلانتس» تطلق شركة Table Finder لإدارة حجوزات المطاعم

أعلنت مجموعة” ديجيتال بلانتس” (Digital Planets)، لحلول التحول الرقمي وأمن المعلومات، عن إطلاق إحدى شركاتها Table Finder وذلك خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2023” ، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، والتي ستحدث ثورة في قطاع المطاعم من خلال خدماتها المبتكرة لإدارة الطاولات.

وتقدم Table Finder خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2023” حلاً شاملاً للتحديات التي يواجهها كل من العملاء والشركات في إدارة حجوزات المطاعم وتقديم الطلبات، من خلال تطبيق سهل الاستخدام عبر الهاتف المحمول، حيث يمكن للعملاء تأمين حجوزات الطاولة بسهولة، مما يضمن تجربة طعام سلسة وممتعة. وفي الوقت نفسه، يمكن للمطاعم الاستفادة من المنصة لإطلاق عروضها على قاعدة عملاء أوسع، مما يعزز في النهاية أداءها ويزيد من وصولها إلى العملاء المستهدفين.

وأعرب الدكتور أحمد حنفي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة Digital Planets، عن سعادته وفخره بإطلاق شركة Table Finder تحت مظلة شركة Digital Planets وذلك لدمج التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الخدمات، قائلاً: “يسعدنا تقديم Table Finder كوسيلة لتعزيز تجربة مبتكرة للعميل ممذوجاً بالإبداع في محاولة من Digital Planets للاستفادة من نماذج الأعمال المبتكرة وتقديمها كحلاً مبتكراً يخدم السوق العربي”.

وتحقق Table Finder زيادة ملحوظة في الكفاءة التشغيلية لقطاع المطاعم بنسبة 131%. حيث أصبح ذلك ممكنًا من خلال تنفيذ تطبيقات الهاتف المحمول المتطورة وخيارات الحلول السحابية، مما يوفر تكاملًا سلسًا في نماذج الأعمال المتاحة وتعزيز أهمية ودور التكنولوجيا في قطاع المطاعم، كما لدي Table Finder خطة توسع طموحة خلال الفترة القادمة والتي تستهدف التوسع في المملكة العربية السعودية والسوق المصرية خلال العام الجديد 2024.

وأكد “يوفّر جيتكس منصة مثالية للشركات المصرية للقاء الشركات الاجنبية والأشخاص من مختلف القطاعات لفهم متطلباتهم التكنولوجية مما يساعد بشكل أكبر في توفير حلول أفضل وتشكيل شراكات لتطوير أعمال الشركات وسلاسة أعمالهم، علاوة على استكشاف أحدث ما يمكن أن يقدمه عالم التكنولوجيا من تقنيات، وإلقاء نظرة حقيقية على المستقبل”، مشيراً أن أسبوع جيتكس للتقنية سيحدد الطرق المبتكرة التي ستمكّن الأنظمة المتطوّرة والأجهزة الحديثة، والجيل الجديد الأكثر هوساً بالتقنيات من إعادة تشكيل العالم من جديد.

ويجمع معرض “جيتكس جلوبال 2023” أكثر من 6000 جهة عارضة من أكثر من 170 دولة.

ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 6 آلاف شركة، بالإضافة إلى 1400 متحدث، ويتخلله أكثر من 40 ورشة عمل. كما يضم الحدث فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

محمود جمال ونيفين نبيل