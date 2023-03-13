بمعدل 7 درجات مئوية.. انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار رعدية على السواحل والقاهرة 20 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على جميع المدن بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، لتشهد المدن انكسار الموجة الحارة التي تعرضت لها، ويسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما تشهد جميع المدن طقسًا باردًا ليلًا، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وتبلغ سرعتها 20 عقدة، محملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد في فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 20 العظمى، و12 الصغرى، و6 أكتوبر 20 للعظمى، و12 للصغرى، والعلمين الجديدة 17 للعظمى، و13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 20 للعظمى، و11 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 18 للعظمى، و12 الصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى، و12 صغرى، والطور 23 العظمى، و16 الصغرى، وكفر الشيخ 20 العظمى، و12 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 31 للعظمى، و12 الصغرى، والغردقة 24 للعظمى، و16 للصغرى، والعريش 22 العظمى، و11 الصغرى، وفي بنها 20 العظمى، و12 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طنطا 20 للعظمى، و12 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى، و12 صغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى، و16 للصغرى، ومدينة سفاجا 24 للعظمى، و14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 30 للعظمى، و14 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى، و14 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى، و 14 الصغرى، وطابا 22 للعظمى، و15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 24 للعظمى، و14 الصغرى، ورأس غارب 30 للعظمى، و15 للصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 21 العظمى، و12 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة على أبو رماد 24 العظمى، و15 الصغرى، وحلايب 23 العظمى، و15 صغرى، والمنصورة 21 العظمى، و12 الصغرى، وقنا 30 العظمى، و14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في محافظة أسيوط 23 العظمى، و12 الصغرى، وشلاتين 23 للعظمى، و14 صغرى، ومحافظة رفح 21 العظمى، و11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في مدينة الأقصر إلى 30 العظمى، و14 الصغرى، والسويس 21 العظمى، و12 الصغرى، ورأس حدربه 24 العظمى، و15 للصغرى.

وتتابع درجة الحرارة في الزقازيق 21 العظمى، و13 الصغرى، ومحافظة الفيوم 23 للعظمى، و11 للصغرى، والمنيا 22 للعظمى، و12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا في نخل إلى 22 العظمى، و5 للصغرى، ودمياط 20 للعظمى، و13 للصغرى، ووادي النطرون 20 العظمى، و11 الصغرى، وبني سويف 22 العظمى، و12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في السلوم 18 للعظمى، و11 للصغرى، و دمنهور 20 للعظمى، و12 الصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى، و16 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وقد تصل لحد السيول على فترات متقطعة.

كنا تتساقط الأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على المناطق التالية السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء في المحافظات والمدن: