بمعدل 7%..ارتفاع محفظة ودائع بنك القاهرة إلى 267 مليار جنيه بنهاية مارس

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‏ كشفت نتائج أعمال

نتائج أعمال بنك القاهرة 2023

عن نمو محفظة ودائع العملاء بزيادة قدرها 17 مليار جنيه بمعدل 7%، لترتفع إلى 267 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 250 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.



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‏ووفقا لبيان صادر عن البنك، استحوذت ودائع الأفراد على نحو 55% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 146 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 135 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 11 مليار جنيه وبمعدل نمو 8%.



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‏واستحوذت ودائع المؤسسات على نحو 45% من إجمالى ودائع العملاء حيث بلغت 121 مليار جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 115 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة 6 مليار جنيه وبمعدل نمو 8

كما شهدت محفظة ودائع العملاء، نمواً قوياً خلال العام المالى 2023، بفضل النجاح فى تطبيق خطط النمو الطموحة، بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية والتى ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطى الأزمات والتصدى للمنافسة القوية والإستفادة من الفرص المتاحة، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك،

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وفى مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة فى عدد بطاقات الإئتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 4% بنهاية الربع الاول لعام 2023 وبنسبة نمو فى رصيد المحفظة قدره 11% بالمقارنة بنهاية 2022.

فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها خلال الربع الاول 11% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3 مليون بطاقة.

هذا وقد شهد الربع الاول من عام 2023 اطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة مثل التقسيط المجانى والكاش باك للعملاء لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والإستخدام.

وتزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 157 مليون جنيه بنهاية الربع الاول لعام 2023.