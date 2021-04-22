بمعدل 1500 برميل يوميا.. «العامة للبترول» تبدأ باكورة الاستخراج من أول بئر فى اكتشاف S.AL.HAMD

تستهدف منه 3 إلى 4 آلاف برميل يوميا

علمت «المال» أن الشركة العامة للبترول بدأت باكورة الانتاج من حقل اكتشاف S.ALHAMD «ساوث إيست الحمد» البحرى الواقع بامتيازها بمنطقة خليج السويس.

الانتهاء من ربط الثلاث آبار المتبقية على خريطة الإنتاج مايو المقبل

كشف مسئول بقطاع البترول فى تصريحات لجريدة «المال» عن أنه تم البدء فى الإنتاج من البئر الأولى فى حقل الحمد منذ أيام قليلة بمعدلات 1500 برميل يوميا.

وتأسست الشركة العامة للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصرى عام 1957 وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر.

ولفت إلى أن حقل اكتشاف الحمد يضم 4 آبار، تم بدء الانتاج من واحد منها ،وسيتم ربط الثلاث آبار المتبقية تباعا على خريطة الإنتاج فى مايو المقبل.

ولفت إلى أنه من المستهدف أن ينتج حقل الحمد من خلال الآبار الأربع 3 إلى 4 آلاف برميل يوميا.

وقال إن الشركة تستكمل حاليا عمليات الحفر بالإضافة إلى تسهيلات الإنتاج المبكرة خلال الربع الحالى من العام الجارى من أبريل الحالى حتى يونيو المقبل،

وتستهدف الشركة العامة للبترول زيادة حجم إنتاجها من مناطق الامتياز العاملة بها لتقفز إلى مستوى قياسى جديد يتحقق لأول مرة فى تاريخها خلال العام المالى المقبل 2022/2021.

وتخطط الشركة للوصول إلى معدلات إنتاجية تبلغ نحو 75 ألف برميل زيت يوميا و80 ألف برميل يومى زيت مكافىء العام المقبل، مقابل متوسط 60 ألف برميل حاليا.

وشدد المسئول على أن الشركة تكثف حاليا من برامج الحفر والتنقيب والاستكشاف والتنمية بمناطق امتيازها فى خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية للحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة وتعويض التناقص الطبيعى فى إنتاجية الحقول ،فضلا عن تحقيق مستهدفاتها على صعيد زيادة حجم الإنتاج اليومى.

كما أكد التزام الشركة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بكل مواقع عملها وامتيازاتها البترولية.

يشار إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية أكد مطلع العام الجارى ،خلال اعتماد ميزانية الشركة العامة للبترول للعام المالى المقبل، أن ما حققته الشركة العامة للبترول من أداء خلال الفترة “يوليو – ديسمبر 2020”، يدعو للفخر وعلى ما تقدمه كوادرها من نجاحات قفزت بمتوسط الإنتاج إلى رقم قياسى جديد خلال تلك الفترة بلغ 68 ألف برميل زيت مكافئ يومياً.

واوضح أن المتابعة المستمرة والتكامل الذى يتم من خلاله إدارة مشروعات زيادة الإنتاج واسترجاع غازات الشعلة وكذلك تطوير وتحديث البنية الأساسية للإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة والصحة المهنية وترشيد الإنفاق ستُمكن الشركة العامة للبترول من تحقيق قفزات جديدة فى الإنتاج فى إطار الدعم القوى الذى توليه الوزارة لتحقيق تعظيم إنتاج الشركة العامة.