بمعدل 12.3%.. البنك المركزي: ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل 10 مليارات دولار

كشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بمعدل 12.3% ليسجل نحو 10 مليارات دولار، بنهاية العام المالي 2022- 2023، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ 3.8 مليار دولار.

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر

ووفقًا لتقرير عن أداء ميزان المدفوعات، تحسَّن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 71.5% ليقتصر على نحو 4.7 مليار دولار، مقابل 16.6 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 28.2%، ليقتصر على نحو 31.2 مليار دولار.

وانخفضت حصيلة الصادرات السعلية غير البترولية انخفاضًا محدودًا بلغ نحو 121.7 مليون دولار، ليسجل نحو 25.8 مليار دولار للعام المالي 2022- 2023، مقابل نحو 25.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

ووفقًا للتقرير، أرجع الانخفاض إلى تركزه في مركبات غير عضوية وعضوية، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي، وشحوم وزيوت ودهون نباتية أو حيوانية، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.