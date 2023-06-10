بمعدل 1.9 مليون برميل يوميًا.. 2019 الأعلى في إنتاج البترول آخر 9 سنوات

أعلنت وزارة البترول في بيان لها اليوم أن مصر قد حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر 2018، كما ساهم الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعي في تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر بأغسطس عام 2019، وبلغ حوالي 1,9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.

وذكر البيان أن ذلك قد جاء بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز، وأهمها 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيس فى قطاع الغاز، إذ تبوأت المركز الثانى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعي، و14 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها 18 عالميًا في عام 2015.

وأضاف أن إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الـ 9 سنوات الماضية قد بلغ حوالي 673,6 مليون طن، بواقع 272,3 مليون طن زيت خام ومتكثفات، 390,3 مليون طن غاز طبيعي و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافي التكرير.

جدير بالذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي قد ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول في الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا، حيث الإنتاج من الغاز الطبيعى بنسبة 57% خلال عام 21/ 2022 مقارنة بعام 2015/ 2016.