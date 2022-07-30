بمعدل نمو 229%.. شركات التمويل العقاري تمنح تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال مايو الماضي

منحت شركات التمويل العقاري تمويلات بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، بمعدل نمو على أساس سنوي بلغ 229%، وبنحو 240% على أساس شهري .

وتصدرت شركة “الأهلي للتمويل العقاري”، الحصة السوقية الكبرى بين الشركات عن شهر مايو الماضي لعام 2022، بنسبة 36.8% بقيمة 513 مليون جنيه، ثم شركة تمويل للتمويل العقاري في المرتبة الثانية بحصة سوقية 22.8% وبقيمة 318.5 مليون جنيه.

وفي الفترة من يناير حتى شهر مايو الماضي، بلغت قيم التمويل العقاري الممنوحة من الشركات حوالي 5.2 مليون جنيه، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه، بمعدل نمو 126% .

وفي الفترة من بداية العام حتى شهر مايو الماضي، جاءت شركة “تمويل للتمويل العقاري” في الصدارة بحصة سوقية 24.5%، وبقيمة 1.3 مليار جنيه، تلاها شركة بداية للتمويل العقاري بنسبة 17.3% بقيمة 915.2 مليون جنيه.