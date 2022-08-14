بمعدلات وصلت إلى 20%.. 5 أسهم سجلت أعلى ارتفاعات بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت حزمة من الأسهم بالبورصة المصرية اليوم أعلى ارتفاعات بنسب تراوحت بين نحو قارب الـ20%، واقتسمت قطاعات الأدوية، والاستثمارات، والاستثمارات المالية، ومواد البناء، قائمة الأسهم الأعلى صعودا اليوم.

وتصدر سهم سبأ للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 20% مغلقا عند 4.98 جنيه، تلاه سهم أودن للاستثمار والتنمية بنسبة 19.96%، مغلقا عند 2.32 جنيه.

وثالثا جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية صاعدا 19.91%، مغلقا عند 2.53 جنيه، ورابعا صعد سهم العربية للخزف- سيراميكا ريماس بنسبة 19.58% مغلقا عند 0.678 جنيه، وأخيرا جاء سهم العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 19.13% مغلقا عند 0.548 جنيه.

وسجلت حزمة أخرى من الأسهم ثباتا بنهاية تعاملات اليوم شملت سي آي كابيتال ليغلق عند 4.050 جنيه، والقاهرة للأدوية مغلقا عند 37 جنيه، وبيراميزا للقرى السياحية مغلقا عند 22.750 جنيه، والصناعات الغذائية العربية –دومتي عند 4.600 جنيه، وإعمار مصر للتنمية مغلقا عند 2.490 جنيه، وبنك البركة مصر مغلقا عند 12.050 جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنسبة 0.04%، مغلقا عند مستوى 9984 نقطة، بينما صعد مؤشري EGX70 بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 2.45%، مغلقا عند مستوى 3056 نقطة.