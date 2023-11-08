بمعدلات وصلت إلى 20%.. 5 أسهم حققت أعلى صعود بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأربعاء بصعود جماعي للمؤشرات بقيادة EGX30، ما انعكس على مجموعة أسهم حققت أعلى ارتفاعات بالسوق، بينما سجلت حزمة أسهم أخرى ثباتا.

وصعد المؤشر الثلاثيني 2.54%، مغلقا عند مستوى 23986 نقطة، ومؤشر EGX70 EWi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.75%، مغلقا عند 4654 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.74%، مغلقا عند مستوى 6901 نقطة.

وتصدر الأسهم الأعلى صعودا اليوم مصر للأسواق الحرة بنسبة 19.94%، مغلقا عند 24.120 جنيه، ثم الوطنية للإسكان والنقابات المهنية بنسبة 18.01%، مغلقا عند 33.750 جنيه، وثالثا جاء سهم مطاحن مصر العليا بنسبة 16.72%، مغلقا عند 151.820 جنيه.

ورابعا جاء سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 14.79%، مغلقا عند مستوى 0.776 جنيه، وخامسا جاء سهم اسيك للتعدين- اسكوم بنسبة 13.91%، مغلقا عند 22.550 جنيه.

ومن بين الأسهم التي سجلت ثباتا اليوم مرسيليا المصرية الخليجية عند 1.222 جنيه، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري عند 16.170 جنيه، ودلتا للإنشاء والتعمير عند 18.300 جنيه، والأهرام للطباعة والتغليف عند 6.770 جنيه، وثمار لتداول الأوراق المالية عند 5.600 جنيه، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة عند 27.940 جنيه.